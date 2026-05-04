女優のTシャツを「パンツとして使っても良い？」…韓国俳優、切実なあまり無茶を言う

無防備な状態で“拉致”された俳優パク・ソジュン、チェ・ウシク、女優チョン・ユミが、アンダーウェア1枚もない壮絶なサバイバル旅行をスタートさせた。

去る5月3日、tvN『花より青春：リミテッドエディション』（原題）が韓国で初放送された。

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3人は、旅行の荷物もないまま、ソウル駅に到着し、本格的に旅を始めた。餃子（マンドゥ）を分け合って、空腹を満たしていたチェ・ウシクは、「日用品を準備できなかったのが痛い。僕はパンツも買わなきゃいけない」と崖っぷちの心境を吐露した。

これに対し、パク・ソジュンは「僕のを履けばいいじゃん。洗濯してあるよ」とクールに自分のアンダーウェアの共有を提案し、周りを爆笑させた。

困惑したチェ・ウシクが、「いや、それは履けないよ」と嫌がると、チョン・ユミは「パンツを1枚買って、今日のと交互に洗濯しながら履きなよ」と現実的なしっかり者の一面を見せ、笑いを加えた。

（写真＝tvN）4枚目右：チョン・ユミ、5枚目：左からパク・ソジュン、チェ・ウシク

3人のパンツへの“執着”は、列車のなかでも止まらなかった。チョン・ユミは、マフラーのように首に巻いてきた布が実はTシャツだったことに気づき、服を発見したと、子供のように喜んだ。

それを羨望の眼差しで見守っていたチェ・ウシクは、突拍子もなく「それ、僕のパンツとして使ってもいい？」と無茶なお願いをして、さらなる笑いを届けた。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ウシク プロフィール

1990年3月26日生まれ。幼少期に家族でカナダに移住したため、カナダ国籍を持つ。2010年の大学生時に友人の勧めで俳優を目指すようになり、生活拠点を韓国に戻した。2011年にドラマ『チャクペー相棒ー』でデビューし、以降さまざまな映像作品に出演。2015年には「青龍映画賞」で新人男優賞を受賞している。日本でも最近公開された大ヒット映画『パラサイト 半地下の家族』では貧しい家に生まれた聡明な青年、ギウを好演して大きな反響を得た。