声優の日笠陽子（40）が5日放送のABEMA「声優と夜あそび 2026」への出演を見合わせることを発表した。体調不良のため。日笠が代表を務める所属事務所「i.nari」公式サイトを通じて4日に報告した。

同サイトで「このたび弊社所属の日笠陽子が体調不良のため、以下の出演を見合わせることになりました」とし、5日放送の「声優と夜あそび 2026」への出演を見送ると発表。

「この度は、関係者の皆様やいつも応援して下さるファンの皆様に度重なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解、ご了承のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

4月27日には、日笠の身内に不幸があったとして、4月28日放送の「声優と夜あそび 2026」への出演を見合わせていた。

ファンからは「日笠さんゆっくり休んで欲しい」「心配」「どうかご自愛ください」などの声が上がっていた。

日笠は2007年に声優デビュー。「けいおん！」秋山澪役、「キングダム」羌カイ役など多くの人気アニメに出演している。