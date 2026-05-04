気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが3日に亡くなったことが分かった。56歳。所属事務所「オフィスキイワード」が4日、公式X（旧ツイッター）で伝えた。

「【訃報のお知らせ】」とし、「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました。享年56歳でした」と報告。「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と経緯を伝えた。

「あまりに突然の訃報に所属タレント・スタッフ一同未だ信じがたい思いでおります」と吐露。「生前吉田ジョージを温かく応援してくださったファンの皆様 関係者の皆様に心より御礼申し上げます」と呼びかけた。

吉田さんは、1970年生まれ、千葉県出身。関西大学。気象予報士資格取得後、お天気キャスターとしてテレビ大阪「ニュースBIZ」、東海テレビ「スーパーニュース」などに出演。現在は東海テレビ「スイッチ！」に出演中。東海地方を中心にお天気キャスターとして人気を集めた。また、お天気漫談にも取り組み、2004年、06年、07年、09年、14年、16年「R-1ぐらんぷり」で2回戦進出。06年には「お笑い尼崎大賞」参加273組中の14組に選ばれ、尼崎信用金庫理事長賞を受賞した。