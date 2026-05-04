この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン　雨の新大阪、ちょこっとだけ走って、緑を愛でる「俳句ラン」」と題した動画を公開しました。脳科学者の茂木健一郎が、新大阪駅周辺で日課の「旅ラン」に挑戦するも、あいにくの雨に見舞われながら街を走る様子が収められています。

動画冒頭、茂木は「旅ランしようと思ったんですけど、雨がめっちゃ降ってる」と空を見上げます。予想外の悪天候に「これはだめだ」「旅ラン断念なのかな」と苦笑い。途中で雨が降ってくることはあっても、最初からの大雨には「さすがにやる気がしない」と本音をこぼしました。

それでも「そこら辺走ってくるか」と気を取り直し、新大阪駅周辺のビル群を縫うようにゆっくりと走り始めます。途中、見慣れた街並みを抜けながらも「この雨はだめだこりゃ」とぼやきが止まりません。しかし、沿道の植え込みや街路樹に目を向けると「雨でも緑は綺麗だしな」と、雨の日ならではの風景の美しさに気づきます。

濡れた路面を走りながら、「本当に緑だけだ。雨のやっと緑が綺麗だね」と、みずみずしい植物の様子を愛でる茂木。悪天候のためわずかな距離で終了することになりましたが、「全く走らないよりはいいか」と前向きな言葉を口にしました。

動画の最後では、建物の軒下で雨をしのぎながら、今回のランニングを「旅ラン最短距離かもしれません」と笑顔で総括。短い時間の中に風景の趣が詰まった体験を「俳句みたいな旅ランだったかな」と独自のリズム感で表現して締めくくりました。天候に恵まれなくても、ハードルを下げて少しだけ体を動かし、その時々の景色を楽しむ姿勢は、日々の運動習慣を維持する上でのヒントになりそうです。

YouTubeの動画内容

00:00

大雨に遭遇し「旅ラン断念」の危機
01:00

「この雨はだめだ」と嘆きつつランニング開始
01:20

「雨でも緑は綺麗」新大阪の風景を楽しむ
02:04

「全く走らないよりはいいか」と前向きにゴール

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