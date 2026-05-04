【きょう4日から】カンテレ・フジ『旬感LIVE とれたてっ！』「物価高に対抗！」特別企画 青木源太アナも街頭へ＜各日の内容一覧＞
カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）は、きょう4日から8日までの5日間、特別企画「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」を届ける。
【写真】『旬感LIVE とれたてっ！』青木源太アナ、スタジオを出て街へ
物価高が続く中、外出や食事など出費が重なりやすいゴールデンウィーク。『とれたてっ！』では、節約レシピ、買い物術、家計の見直し、旅の楽しみ方まで、出費が続く中でも “お得に・賢く・楽しく”暮らすヒントを分かりやすく伝えていく。
番組MCの青木源太アナも自ら街頭で「リアルな声」を聞き、「物価高のニュースは『とれたてっ！』が始まってから3年ほどずっとお伝えしてきました。仕方ない現実ではありますが、そんな中で迎えるゴールデンウィーク、明るく前向きな気持ちになってもらえるような情報をお届けしたいです」とアピールする。
このほか、関西ジュニアに所属するメンバーが毎日日替わりでスタジオに登場する。4日は大西風雅、5日は永岡蓮王（AmBitious）、6日は真弓孟之（AmBitious）、7日は浦陸斗（AmBitious）、8日は岡崎彪太郎（※崎＝たつさき
）。
■「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」各日の放送内容
▼5月4日（月）「おトクに作り置き！1週間レシピ」
家族で過ごす時間が増え、食事の準備が負担になりがちなゴールデンウィークに、そのまま使える節約＆作り置きレシピを1週間分まとめて紹介。子育てと社長業を両立するスザンヌと、インスタグラムのフォロワー数90万人超の人気料理研究家・りなてぃが、忙しい時に助かる、手軽でお得な節約レシピを提案する。
▼5月5日（火）「大人気スーパー“オーケー”攻略法」
食品の爆買い動画が人気を博しているギャル曽根と、スーパーマーケット研究家のスギ・アカツキ氏が、関東を中心に全国170店舗以上を展開するディスカウントスーパー“オーケー”に潜入。安さの理由から、簡単にマネできる買い物術までを徹底解剖する。
▼5月6日（水）「一問一答！おカネのお悩み答えます」
MCの青木が自ら街頭インタビューを行い、生活者のリアルな疑問を調査。集まった声に対し、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が一問一答で回答する。
▼7日（木）「家計のムダチェック！固定費を見直せ！」
「家計のムダ」に対し、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏がアドバイス。4大固定費（住居費、保険料、通信費、サブスク費）の見直し、ポイ活などの裏技を解説する。
▼5月8日（金）「贅沢（ぜいたく）旅をおトクに楽しめる裏ワザ」
旅行アナリスト・鳥海高太朗氏がゴールデンウィーク明けに費用を抑えながら贅沢（ぜいたく）に旅行を楽しむコツを紹介。鳥海氏がおすすめする、全国展開中の高級温泉旅館へ秦令欧奈アナウンサー（カンテレ）が訪れ、熱海からリポートする。
【写真】『旬感LIVE とれたてっ！』青木源太アナ、スタジオを出て街へ
物価高が続く中、外出や食事など出費が重なりやすいゴールデンウィーク。『とれたてっ！』では、節約レシピ、買い物術、家計の見直し、旅の楽しみ方まで、出費が続く中でも “お得に・賢く・楽しく”暮らすヒントを分かりやすく伝えていく。
このほか、関西ジュニアに所属するメンバーが毎日日替わりでスタジオに登場する。4日は大西風雅、5日は永岡蓮王（AmBitious）、6日は真弓孟之（AmBitious）、7日は浦陸斗（AmBitious）、8日は岡崎彪太郎（※崎＝たつさき
）。
■「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」各日の放送内容
▼5月4日（月）「おトクに作り置き！1週間レシピ」
家族で過ごす時間が増え、食事の準備が負担になりがちなゴールデンウィークに、そのまま使える節約＆作り置きレシピを1週間分まとめて紹介。子育てと社長業を両立するスザンヌと、インスタグラムのフォロワー数90万人超の人気料理研究家・りなてぃが、忙しい時に助かる、手軽でお得な節約レシピを提案する。
▼5月5日（火）「大人気スーパー“オーケー”攻略法」
食品の爆買い動画が人気を博しているギャル曽根と、スーパーマーケット研究家のスギ・アカツキ氏が、関東を中心に全国170店舗以上を展開するディスカウントスーパー“オーケー”に潜入。安さの理由から、簡単にマネできる買い物術までを徹底解剖する。
▼5月6日（水）「一問一答！おカネのお悩み答えます」
MCの青木が自ら街頭インタビューを行い、生活者のリアルな疑問を調査。集まった声に対し、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が一問一答で回答する。
▼7日（木）「家計のムダチェック！固定費を見直せ！」
「家計のムダ」に対し、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏がアドバイス。4大固定費（住居費、保険料、通信費、サブスク費）の見直し、ポイ活などの裏技を解説する。
▼5月8日（金）「贅沢（ぜいたく）旅をおトクに楽しめる裏ワザ」
旅行アナリスト・鳥海高太朗氏がゴールデンウィーク明けに費用を抑えながら贅沢（ぜいたく）に旅行を楽しむコツを紹介。鳥海氏がおすすめする、全国展開中の高級温泉旅館へ秦令欧奈アナウンサー（カンテレ）が訪れ、熱海からリポートする。