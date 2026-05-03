エールディヴィジ 25/26の第32節 フォレンダムとヘーレンフェインの試合が、5月3日19:15にクラス・スタディオンにて行われた。

フォレンダムはヘンク・フェールマン（FW）、アンソニー・デスコット（FW）、オザン・キョクチュ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、ルカ・オイエン（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。ヘーレンフェインのバシリオス・ザガリティス（DF）のアシストからルカ・オイエン（FW）がヘディングシュートを決めてヘーレンフェインが先制。

ここで前半が終了。0-1とヘーレンフェインがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分、フォレンダムは同時に3人を交代。ノルディン・ビュカラ（MF）、オザン・キョクチュ（FW）、ヘンク・フェールマン（FW）に代わりギブソン・ヤー（MF）、ブランドレイ・クワス（MF）、ロベルト・ミューレン（FW）がピッチに入る。

61分、フォレンダムが選手交代を行う。カイネ・ファンウーベレン（GK）に代わりロイ・ストゥール（GK）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

65分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ルカ・オイエン（FW）からルーク・ブラウウェルス（MF）に交代した。

72分、フォレンダムが選手交代を行う。ジュニーニョ・バクナ（MF）からアウレリオ・ウラース（MF）に交代した。

76分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。リンゴ・メールフェルト（MF）からラッセ・ノルダス（FW）に交代した。

78分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。バシリオス・ザガリティス（DF）からフリスティアン・ペトロフ（DF）に交代した。

後半終了間際の86分ヘーレンフェインに貴重な追加点が入る。ジェイコブ・トレンスコウ（MF）のアシストからディラン・ベンテ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もヘーレンフェインの選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ヘーレンフェインが0-2で勝利した。

なお、フォレンダムは6分にプレシャス・ウグウ（DF）、11分にジュニーニョ・バクナ（MF）、40分にノルディン・ビュカラ（MF）に、またヘーレンフェインは41分にヨリス・ファンオフェレーム（MF）、80分にルーク・ブラウウェルス（MF）、90+7分にラッセ・ノルダス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 22:00:28 更新