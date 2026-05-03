可愛いグッズ＆空間！SEVENTEEN、日本ファンミ記念したポップアップストアオープン

ボーイズグループSEVENTEENの日本ファンミーティングの開催を記念して、東京でポップアップストアがオープンした。

SEVENTEENは、ファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」の開催を記念して、東京・大阪でポップアップストア「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE」を開く。

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そんななか、本日（5月3日）、第9SYビル1階にある東京会場が一足先にオープンした。

ポップアップストアでは、今回のファンミーティングを盛り上げるオフィシャルグッズを販売する。ファンミーティング会場以外で、オフラインでグッズを入手できるのは、ポップアップストアのみだ。

（写真＝(P)&(C) PLEDIS Entertainment）

ラインナップの解禁後、SNSで話題になったCARAT（SEVENTEENのファンネーム）の公式カラー、ローズクォーツ＆セレニティの配色でデザインされた多彩な商品がずらり。

特に、「YAKUSOKU」のイメージに合うリボンブレースレットやシューレース（靴ひも）、ボンボンイ（SEVENTEENの公式キャラクター）もリボンやフリルを身につけたデザインのラインナップは必見だ。

（写真＝(P)&(C) PLEDIS Entertainment）

また、ストアに入ると、ファンミーティングのモチーフである「糸」を想起させるようなリボンでデザインされたフォトゾーンが目に入る。フォトゾーンの向かい側に設置されているメンバーの肖像の背景と類似したデザインとなっており、メンバーと同じようなシチュエーションで写真を撮ることができる。

そして、その奥には壁一面にSEVENTEENのミュージックビデオが流れるエリアが広がっており、グループの世界に没入できるような空間がある。

また、東京会場では5月3〜6日の4日間限定で、モバイルパズルゲーム『パズルSEVENTEEN』の特設ブースが登場する。ブース内では、ゲームのプレイ状況等に応じて、限定キャラクターステッカーが当たる「ラッキードロー」イベントを実施中だ。

（写真＝(P)&(C) PLEDIS Entertainment）

これとともに、会場まで足を運ぶことが難しいファンも楽しめるよう、抽選でステッカー13種セットが当たるSNS連動キャンペーン「＃パズルSEVENTEENとYAKUSOKU」も行われている。

なお、「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE」は、5月3〜14日に東京・第9SYビル1階、5月12〜25日に大阪・シログチビル1-2階で開催される。