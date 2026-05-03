くりぃむしちゅー上田晋也、休養のバナナマン日村勇紀に生放送でさらりとメッセージ
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が、3日放送のTBS系『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜 前11：35）に出演し、バナナマン・日村勇紀にエールを送った。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
番組冒頭、上田は「今週もいろんなニュースがありまして」と切り出し、「我々的にはね、日村に早く元気になって戻ってきてほしいなとも思いますけども」とさらりと画面越しにメッセージを発信した。
日村に関しては4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚している。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
番組冒頭、上田は「今週もいろんなニュースがありまして」と切り出し、「我々的にはね、日村に早く元気になって戻ってきてほしいなとも思いますけども」とさらりと画面越しにメッセージを発信した。
日村に関しては4月28日、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚している。