ビートたけし（79）は3日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。近年利用者の増加が伝えられる退職代行サービスをめぐり、一定の理解を示した。

議論のテーマが若者の働き方に及んだ際、MCを務めるエッセイスト阿川佐和子（72）が、「今、退職代行ってありますけれど、あれはなるべく、面倒くさいことは、人に頼みたいという…」と言及。たけしは「情が絡むのがいやなんじゃないの？ 会話で情が絡むじゃない。辞めたいんですけど、と言うと、（上司が）ぼくは君に期待している、みたいな人間関係がいやで」、利用者増加につながっているのではないかとの私見を示した。

一方、弁護士の結城東輝氏が「たけしさんがおっしゃることは結構根深い」として、医療業界のように、なかなか仕事を辞めづらい業界では「意思だけ代行してもらえないかという人たちも結構いらっしゃる。物流も同じ構図を抱えているし、ほかにもある」「（利用には）いろんな理由が絡むんですが、たけしさんのおっしゃるように情が、という人は結構いらっしゃる」と説明した。

するとたけしは「おれの所に若い人がいっぱいいたけれど、直接おれに会って『辞めたい』と言ったのはひとりもいないよ。いつの間にかいなくなっているよ。個人的に辞めますとは言えないんだよ」と、自身の経験を吐露。出演者が驚く中、アルピニスト野口健氏は「それは逃げているんですよ」とツッコんだ。

一方、この日ゲスト出演した元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）は、「私は、この退職代行というのは一社会人としてどうなのかなと思うところはあるんですが、プロレス界も『飛んじゃう』ヤツがいるんですよ。『飛ぶ』というんですが、夜逃げですよね」と明かし、「寮や道場のかぎとかも持ってそのままいなくなって、連絡も付かなくなる。そう考えると退職代行が言ってくれれば、かぎとかだけはちゃんと返せよ、って言えるじゃないですか」と指摘した。

これにたけしも「だれかに頼んでやってくれる方が、ありがたいよね」と応じ、一定の理解を示した。