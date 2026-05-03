【サンエックスユニバース × 東京タワー「ワクワク芝さん歩」】開催中！
サンエックスの⼈気キャラクターたちが東京タワーに集結する体験型イベント「サンエックスユニバース×東京タワー ワクワク芝さん歩」が、6⽉25⽇（⽊）まで東京タワーおよび芝公園エリアで開催中だ。内覧会でのオフィシャル写真とあわせてお届け。
本イベントでは、サンエックスの仲間たちと楽しむ「ピクニック」をテーマに、3⽉30⽇（⽉）からアニメ放送がスタートした『うそ探偵トマント』をはじめ、リラックマ、すみっコぐらしなど総勢10体以上のサンエックスユニバースたちと⼀緒に東京タワーやその周辺を散策しながら楽しめる体験型コンテンツが多数展開される。
5⽉2⽇（⼟）からは、ポップアップストアやキャラクター探しゲーム「サンエックスユニバースのキャラを探せ︕」を開催。
「サンエックスユニバースのキャラを探せ！」は、東京タワーのメインデッキや⾼さ150ｍまで続く外階段に隠れているサンエックスのキャラクターを探しながら登っていく体験型イベント。「うそ探偵トマント」をはじめ、「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などサンエックスユニバースのキャラクターが東京タワー内に隠れている。解答⽤紙を持ってキャラクターをすべて⾒つけると、イベント限定のオリジナル認定証とステッカーがプレゼントされる。
期間限定のポップアップストアでは、イベント限定の東京タワーコラボグッズをはじめ、サンエックスユニバースの⼈気商品を販売。イベント限定の描き下ろしデザインも登場。 さらに期間限定で、キャラクターとのグリーティングイベントも実施される。
そしてオリジナル「トマトフード」などを提供するキッチンカーが登場、さらに東京タワーや芝公園周辺を舞台とした全⻑約2km⾼低差150ｍの宝探し「サンエックスユニバース リコピーンとひらきなぞめぐり！」が開催される。
キッチンカーは、東京タワー1階正⾯⽞関前のイベントスペースに登場。オリジナルトマトフードなどをキッチンカーで提供される。東京タワーで、サンエックスユニバースの⼈気キャラクターとのピクニック気分を楽しもう。
宝探し「サンエックスユニバース リコピーンとひらきなぞめぐり！」は、宝探しイベント企画のパイオニア「タカラッシュ」による企画・制作で、東京タワーと芝公園エリアを舞台にした、サンエックスユニバースと東京タワーがコラボしたストーリー型の宝探しイベント。サンエックスユニバースの仲間たちが集まる「待ち合わせ場所」の特定が今回のミッション。参加者は謎を解き、さまざまな場所を巡りながら全⻑約2km、⾼低差150ｍの道のりを進みながら芝公園の散歩を楽しめる。謎を解いた⽅にはオリジナルクリアファイルがプレゼントされる。
GWは東京タワーで、サンエックスユニバースと楽しく遊んでみては。
＞＞＞内覧会のオフィシャル写真をチェック！（写真45点）
サンエックスユニバース × 東京タワー「ワクワク芝さん歩」
（C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
（C）SAN-X , FANWORKS / トマント探偵事務所
本イベントでは、サンエックスの仲間たちと楽しむ「ピクニック」をテーマに、3⽉30⽇（⽉）からアニメ放送がスタートした『うそ探偵トマント』をはじめ、リラックマ、すみっコぐらしなど総勢10体以上のサンエックスユニバースたちと⼀緒に東京タワーやその周辺を散策しながら楽しめる体験型コンテンツが多数展開される。
「サンエックスユニバースのキャラを探せ！」は、東京タワーのメインデッキや⾼さ150ｍまで続く外階段に隠れているサンエックスのキャラクターを探しながら登っていく体験型イベント。「うそ探偵トマント」をはじめ、「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などサンエックスユニバースのキャラクターが東京タワー内に隠れている。解答⽤紙を持ってキャラクターをすべて⾒つけると、イベント限定のオリジナル認定証とステッカーがプレゼントされる。
期間限定のポップアップストアでは、イベント限定の東京タワーコラボグッズをはじめ、サンエックスユニバースの⼈気商品を販売。イベント限定の描き下ろしデザインも登場。 さらに期間限定で、キャラクターとのグリーティングイベントも実施される。
そしてオリジナル「トマトフード」などを提供するキッチンカーが登場、さらに東京タワーや芝公園周辺を舞台とした全⻑約2km⾼低差150ｍの宝探し「サンエックスユニバース リコピーンとひらきなぞめぐり！」が開催される。
キッチンカーは、東京タワー1階正⾯⽞関前のイベントスペースに登場。オリジナルトマトフードなどをキッチンカーで提供される。東京タワーで、サンエックスユニバースの⼈気キャラクターとのピクニック気分を楽しもう。
宝探し「サンエックスユニバース リコピーンとひらきなぞめぐり！」は、宝探しイベント企画のパイオニア「タカラッシュ」による企画・制作で、東京タワーと芝公園エリアを舞台にした、サンエックスユニバースと東京タワーがコラボしたストーリー型の宝探しイベント。サンエックスユニバースの仲間たちが集まる「待ち合わせ場所」の特定が今回のミッション。参加者は謎を解き、さまざまな場所を巡りながら全⻑約2km、⾼低差150ｍの道のりを進みながら芝公園の散歩を楽しめる。謎を解いた⽅にはオリジナルクリアファイルがプレゼントされる。
GWは東京タワーで、サンエックスユニバースと楽しく遊んでみては。
＞＞＞内覧会のオフィシャル写真をチェック！（写真45点）
サンエックスユニバース × 東京タワー「ワクワク芝さん歩」
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