「GW楽しんでいますね」本田翼、肩出しコーデで愛犬とピクニック満喫！ 「ばっさーもワンちゃんもかわいい」
俳優の本田翼さんは5月2日、自身のInstagramを更新。愛犬とピクニックを楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】愛犬とピクニックを楽しむ様子に反響！
この投稿にファンからは、「ばっさーめっちゃかわいいですー！」「GW楽しんでいますね」「すてきな過ごし方」「めっちゃ美人」「緑に囲まれたばっさーがかわい過ぎて心が浄化されました〜」「誰よりも美しく魅力的」「ばっさーもワンちゃんもかわいい」「アイスクリーム、おいしそう」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】愛犬とピクニックを楽しむ様子に反響！
「かわい過ぎて心が浄化されました〜」本田さんは「GWピクニック」とつづり、6枚の写真を投稿。愛犬とのピクニックの様子を公開しました。カジュアルなコーディネートの本田さんは、1枚目では肩出しスタイルで美しい印象。愛犬を抱えながらほほ笑む姿が印象的で、楽しそうな様子が伝わってきます。
「隣にばっさーいたら焦る」本田さんは4月12日の投稿で、「富士急」とつづり、静岡県の富士急ハイランドを満喫する姿を公開。コメントでは、「かわいい写真大量投稿ありがと」「白と青で富士山コーデですね！」「隣にばっさーいたら焦る」との声が寄せられています。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)