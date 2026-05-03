懐かしすぎて震えた「当時使ってたわ〜！」大人世代が狙い撃ちされてる100均ポーチ

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商品情報

商品名：ミニスクールバッグ風チャームポーチ（合皮）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480939100

大人の心をくすぐる！懐かしいデザインのミニポーチ

ダイソーのポーチ売り場で、思わず足を止めてしまうアイテムに出会いました。それがこの『ミニスクールバッグ風チャームポーチ（合皮）』です。

価格は￥220（税込）とプチプラながら、平成時代のスクールバッグを思い出させる圧倒的な再現度に驚き。紺色の本体にグレーの持ち手という配色は、まさに平成の中高生が愛用していたスクールバッグそのものです。

ファスナー付きで安心感があり、内側にはキーリングが。自転車の鍵などを繋いでおけます。

ナスカンも付いているので、カバンに取り付けやすいのも◎合皮の質感がしっかりしているので、大人が持ってもチープに見えないクオリティです。

また、シンプルな作りなのでポスカで名前を書いたり、ワッペンやシールでデコレーションしたりと、かつての“スクバ文化”をそのまま再現して楽しむこともできます。

使い勝手も良いんです！ダイソーの『ミニスクールバッグ風チャームポーチ（合皮）』

見た目だけでなく、実用性も優秀。メイン収納にはマチがあり、二つ折りの紙幣や小銭をしっかり収納できます。ただし、内装はやや起毛感のある素材なので、小銭を直接入れると汚れが気になる場合も。

そんな時は小物入れとして使うのがおすすめ。絡まりがちな充電ケーブルなどもスッキリ収納できます。

サイドポケットもあるので、ミニカッターなどの文房具を入れることができます。ただ、オープンタイプのため、中身の落下には注意が必要です。

今回はダイソーの『ミニスクールバッグ風チャームポーチ（合皮）』をご紹介しました。

大人女子の心を動かす、ダイソーのレトロ雑貨。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。