貯金10万円「両親の年金と息子の仕送り3万円で成り立っている」64歳女性の暮らし
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった、愛知県在住64歳女性のケースをご紹介します。
年齢・性別：64歳・女性
居住地：愛知県
家族構成：本人、父（92歳）、母（90歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態・職業：パート・アルバイト
リタイア前の年収：100万円
現預金：10万円
リスク資産：なし
両親と同居のため住居費はかからないものの、ひと月当たりの生活費は「食費4万円、光熱費2万円、通信費4000円、日用品代2万円、趣味代1万円」の合計9万4000円。現在受給している自身の「障害年金のみ（金額は不明）」では足りず、「同居している両親の年金や、息子からの仕送り」で何とか賄っていると言います。
現状、リタイア前に「想定したよりも貯金できていない」どころか、「年金生活に入る前に貯めていた貯金は、ほぼ底をつきそう」とあり、切迫した状況がうかがえます。
それでも、特に「きついと思う支出」として挙げたのが、「ひと月3万〜4万円かかる食費」。
「食材の価格高騰の影響で、1回の買い物で支払う金額が多くなり、家計が苦しくなりました」と、インフレの影響を強く感じているようです。
また、リタイア後は「友人と会う機会が少なくなったので、交際費については思ったよりもかかっていない」とし、抑えられている支出もあるようです。
それでもなお、現在の生活は「自分の障害年金と両親の年金、月3万円程度の息子からの仕送りを全て合わせて、何とか成り立って」おり、綱渡りの状況が続いていると語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：オアシス
年齢・性別：64歳・女性
居住地：愛知県
家族構成：本人、父（92歳）、母（90歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態・職業：パート・アルバイト
リタイア前の年収：100万円
現預金：10万円
リスク資産：なし
年金生活に入る前に貯めていた貯金は、ほぼ底をつきそう年金生活で貯金ができているかという問いに対し、「貯金を取り崩している」と答えたオアシスさん。
両親と同居のため住居費はかからないものの、ひと月当たりの生活費は「食費4万円、光熱費2万円、通信費4000円、日用品代2万円、趣味代1万円」の合計9万4000円。現在受給している自身の「障害年金のみ（金額は不明）」では足りず、「同居している両親の年金や、息子からの仕送り」で何とか賄っていると言います。
現状、リタイア前に「想定したよりも貯金できていない」どころか、「年金生活に入る前に貯めていた貯金は、ほぼ底をつきそう」とあり、切迫した状況がうかがえます。
特にきつい支出は食費。食材の価格高騰が家計を直撃年金生活になってからは「外食の頻度を週1回にして、できるだけ自宅で調理するようにして」節約を意識しているそう。
それでも、特に「きついと思う支出」として挙げたのが、「ひと月3万〜4万円かかる食費」。
「食材の価格高騰の影響で、1回の買い物で支払う金額が多くなり、家計が苦しくなりました」と、インフレの影響を強く感じているようです。
障害者控除のおかげで税負担が少なく助かっている一方で、「税金に関しては、障害者控除を受けられているので、負担が少なく助かっています」とオアシスさん。
また、リタイア後は「友人と会う機会が少なくなったので、交際費については思ったよりもかかっていない」とし、抑えられている支出もあるようです。
それでもなお、現在の生活は「自分の障害年金と両親の年金、月3万円程度の息子からの仕送りを全て合わせて、何とか成り立って」おり、綱渡りの状況が続いていると語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)