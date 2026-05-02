モデルで俳優の本田翼さん（33）が2026年4月26日、自身のインスタグラムを更新。白いキャミソールをあわせたコーデを披露した。

「チャレンジしたくなるような白コーデ」

本田さんは、代官山の店舗を訪れたことを報告し、白いキャミソールと白いパンツを合わせたコーデやサングラスをかける姿を投稿した。「今年の夏にチャレンジしたくなるような白コーデのラインナップが魅力的でした」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いキャミソールと白いパンツを着用。髪をお団子ヘアにして、バッグを片手にポケットに手を入れてポーズをとっていた。5枚目では、椅子に座って足元を覗き込む様子をみせていた。6枚目では、服が並ぶ店内をバックに全身ショットを披露していた。8枚目では、サングラスをかける姿をみせていた。

この投稿には、「サマーファション先取りですね」「発光してて眩しすぎる」「白コーデめっちゃ似合っててかわいい」「妖精のようだ」「ほんっと白が似合うーー！！！」といったコメントが寄せられていた。