◇プロ野球セ・リーグ 中日4−0広島(2日、マツダスタジアム)

前日は7得点を奪い、中日とのカード初戦を制した広島。先発のターノック投手は、4回の1アウト1、2塁のピンチを迎えるも得点は許さず。5回無失点でリリーフ陣に託します。

試合は両チーム得点のないまま7回表へ。この回から広島は3番手で齊藤汰直投手が登板。1アウトから8番田中幹也選手をセンターへの飛球に打ち取ったかに思われましたが、センタ−のドラフト1位ルーキー平川蓮選手が、日差しの影響もあってか打球を見失い捕球できず。

ここからピンチを迎えると、その後ヒットを許し1アウト1、3塁。続く1番大島洋平選手をカウント2−2と追い込むと、齊藤投手とキャッチャー持丸泰輝選手のバッテリーはフォークを選択。空振り三振は奪うも、ワンバウンドしたボールを捕球できず。記録は暴投、3塁ランナーが生還しミスから先制点を与えます。

さらにこの回、2番板山祐太郎選手、4番細川成也選手に長打を浴びこの回4失点。一気に試合の主導権を奪われ、試合の大勢が決しました。打線は6安打無得点に終わっています。