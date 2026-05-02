元プロボクサーの漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が2日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。同日に東京ドームで行われる、プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（33）とWBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28）の“世紀の一戦”について熱弁を振るった。

番組の冒頭から、雅は「本日、ボクシングファンは待ちに待った夢の1日でございます」と切り出し、「井上尚弥と中谷潤人、やります！ すごい試合なの。55年ぐらい前に、ある試合があって、僕はずっとボクシングのことが大好きで見てますが、（モハメド）アリvs（ジョージ）フォアマン、薬師寺（保栄）と辰吉（丈一郎）とか、いっぱいあったやんか。最近やったら（サウル）アルバレスと（テレンス）クロフォードがやりました。全部、霞みます」と力説。

続けて「なぜかというと、モハメド・アリ、2敗しました。（今回の試合は）負けた人じゃないんです、この2人は」と、井上選手と中谷選手が、どちらも32戦32勝と無敗同士の対戦であることに言及する。

「この2人が今日、やるんです。ということは、どちらかが負けるんです」と話したところで、「この試合、俺がこんだけ興奮してんのに…この5人、誰も見ない！ スタッフ30人ぐらいおる。今日見る人、ゼロかい！」とスタジオの共演陣やスタッフらが、誰も観戦を予定していないことに不満を漏らした。

相方のトミーズ健（66）が「7000円は大きい。映画より高い」と、試合のPPV（ペイ・パー・ビュー）の当日価格が7150円であることをこぼすと、雅は「7000円ぐらい払えよ！ ディズニーランド行ったらもっと高いぞ」と反論した。

また、雅は2人の連勝記録に言及。井上選手について「世界戦で27戦27勝、これ世界記録。32回中、世界で一番強い人と腕力だけでどつき合いして勝って、その中の23K.O」とし、「中谷も10戦10勝9K.O。だからこの32勝の意味が、特に井上選手、すごいのよ。どちらが1敗つくわけ」と続けた。

「だからずっと思ってたんが、『流れてくれ』やねん。『やらんといて』やねん。違う外国人の選手とずっとやったらええやん、何で（2人が試合を）やるの。もう、しんどいねん」と、無敗の日本人選手同士の対戦に複雑な思いを抱いていることも吐露した。

さらに、「俺、このレベルの試合を見たのは55年前。55年間なかった」と熱弁を振るおうとしたものの、「時間がない」と制止されて強制終了となり、口をとがらせてすねていた。