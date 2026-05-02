6月11日に渋谷のライブハウス3会場で開催されるスペシャルライブ『Shibuya Sound Scramble 2026』に、Cup of Joe（フィリピン）、Hindia（インドネシア）の出演が発表された。

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本イベントは、6月13日に東京 TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の開催ウィークの一環として開催。MAJが掲げる“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”というコンセプトのもと、duo MUSIC EXCHANGE、Spotify O-WEST、Spotify O-nestの3会場で異なるステージを展開し、世代やジャンルを超え、グローバルに広がるアーティストが交差する一日となる。

チケットは、各プレイガイドにて一般発売中。また、海外からの来場者に向けたインバウンド受付もスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）