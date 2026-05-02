１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）に出走するヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）。昨年の天皇賞・春でＧ１初制覇を果たして、連覇を狙う同馬を４つのポイントからチェックする。

【戦歴】

１年前の春の盾だけでなく、一昨年の菊花賞では出遅れながらも連対を確保し、スタミナを証明したルーラーシップ産駒。前走の京都記念は８着に終わったものの、昨年このレースを制して以来９か月半ぶりの実戦とあって序盤でスムーズさを欠いた内容。最も重い５９キロを背負い、４角でほぼ最後方の位置取りではさすがに厳しく度外視できる。骨折による９か月半の休み明けをひと叩きしたことで、大きな上積みを期待したくなる。

【仕上がり】

４月２２日の１週前追い切りは、グランマエストロ（３歳未勝利）を１馬身追走。直線は馬なりのまま馬体を並べて５ハロン６７秒１―１１秒６をマーク。状態の良さがうかがえた。

同２９日の最終追い切りは美浦・Ｗコースで３頭併せの真ん中から、５ハロン６８秒９―１１秒４を馬なりでマークして、先に抜け出した外レッドキングリー（４歳２勝クラス）に半馬身遅れたが、動き自体は活気十分に見えた。

もともとゴーサインに対して瞬時に反応するタイプではなく、この日もじわじわとスピードに乗っていった。それはＧ１初制覇を果たした昨年の天皇賞・春の最終追い切りでも同様だったので、見栄えこそしなくても、動きは心配無用だ。

【レース傾向】

過去４年で勝ち馬３頭が父の父キングカメハメハ。キンカメ産駒は【０・０・０・１４】（過去１０年）だが、父の父となると【３・０・１・６】。今年はヘデントールを含め、５頭と多数スタンバイする。

【枠順】

７枠１２番に決まった。同馬番はこれまで３勝で勝率は５・０％。連対率は１３・３％。データ的には厳しい枠だが、ルメール騎手が連覇へ導くか、注目だ。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。