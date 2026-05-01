今年のゴールデンウィークは天気が短い周期で変化し、たびたび荒天が予想されます。2日(土)は九州から関東では天気が回復しますが、東北や北海道で暴風の恐れがあります。3日(日・憲法記念日)から4日(月・みどりの日)は再び低気圧や前線の影響で、全国的に雨や風が強まるでしょう。九州から東海では警報級の大雨となる恐れもあります。

今日1日午後も雷雨に注意 2日(土)は東北で暴風に警戒

今日1日(金)は、前線を伴った低気圧の影響で、広く雨や風が強まっています。茨城県北茨城市では1時間に60.5ミリの非常に激しい雨が降り、5月の1位の記録となりました。午後も上空の寒気の影響で、北陸や東海、関東を中心に大気の状態が非常に不安定です。いったん雨がやんでも所々で雨雲や雷雲が発達するでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにもご注意ください。





3日〜4日は再び荒れた天気

今年のゴールデンウィークはなかなか穏やかな晴天になりません。



3日(日・憲法記念日)から4日(月・みどりの日)にかけては早くも次の低気圧が発達しながら日本海から北日本付近を進み、低気圧から延びる前線が本州付近を通過するでしょう。



3日(日・憲法記念日)は九州から北海道にかけて日本海側を中心に雨が降りそうです。4日(月・みどりの日)は太平洋側も含めて、全国的に雨が降るでしょう。西日本を中心に雷を伴って激しい雨が降りそうです。風も強まり、沿岸部を中心に横殴りの雨となる所もあるでしょう。九州や四国、東海では警報級の大雨となる恐れがあります。



交通機関に影響が出る可能性もありますので、お出かけの際は交通情報にもご注意ください。

激しい雨とは?

激しい雨は、1時間雨量が30ミリ以上〜50ミリ未満の雨を表しています。これは、バケツをひっくり返したように降るイメージです。また、傘をさしていてもぬれるレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では道路が川のようになり、高速道路を走る車は、タイヤと路面の間に水の膜ができて、ブレーキがきかなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こるおそれがあります。



激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。

気圧のアップダウンにも注意

ゴールデンウィーク期間中は低気圧がたびたび通過するため、気圧のアップダウンにも注意が必要です。



2日(土)は気圧の上がる所が多いですが、北海道では気圧が低下し、影響度が大きくなるでしょう。3日(日・憲法記念日)は沖縄や九州から東北で気圧が低下し、福岡や大阪、東京、仙台で影響度「大」となりそうです。4日(月・みどりの日)は東海や関東、北海道で気圧が低下し、東京は連日影響が大きくなるでしょう。



気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。ゴールデンウィーク期間中でお出かけの予定がある方もいらっしゃると思いますが、気圧の変化で症状の出る方は無理のないようにお過ごしください。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生