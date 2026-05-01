CIX・スンフン、グループ解散と共に“歌手引退”を電撃発表「ステージの外で新しい人生を歩む」

7周年を前に解散を発表したボーイズグループCIXのメンバー、スンフンが歌手活動を引退することを表明した。

4月29日、スンフンは自身のSNSでグループの解散について言及し、ファンへ向けた自筆の手紙を公開した。

【全文】CIX、7周年を前に活動終了を発表

手紙の中でスンフンは「もう7年という時間が経ちましたね。最初は何が何だかわからないまま、ただデビューできることが嬉しくて始めた活動でしたが、いつの間にかこんなに長い時間を皆さんと過ごせたことが、今でも不思議です」と切り出した。

スンフン

続けて「失敗も多く、ミスも多く、期待に応えられなかった瞬間もあったと思うのですが、最後まで僕を信じて応援し、『大丈夫だよ』と言ってくれたFIX（ファンダム名）のおかげで、少しずつ良い人間になることができました」と感謝を綴った。

（画像＝スンフンSNS）

さらに「悩み抜いた末、歌手という肩書きを一度置いて、ステージの外で一人の人間として新しい人生を歩んでみようと思います。簡単に言える言葉ではありませんが、今の自分にとって必要な決断だと考えました。小学生の頃から今まで歌い踊る人生を送ってきたので、正直、新しい生活への不安や怖さもあります。それでも自分らしく、何事にも一生懸命生きていこうと思います」と、歌手引退と新たな出発を報告した。

スンフンは最後に、「7年間、最後まで共に歩んできたビョンゴン兄さん、ヨンヒ、ヒョンソクにもありがとうと伝えたいです。おかげで僕は本当に幸せなCIXのスンフンでした」とメンバーへの感謝を語り、手紙を締めくくった。

なお、2019年にデビューしたCIXは、最近、デビュー7周年を前に公式に解散を発表した。