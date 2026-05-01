3月中旬、年初に結婚を発表した長澤まさみ（43）と映画監督の福永壮志氏（38）の姿が東京・銀座にあった──。

【写真】東京・銀座で目撃された長澤まさみと福永壮志氏の“おしのびデート”。楽しそうに会話をする姿も

長澤は3月13日に行われた『第49回 日本アカデミー賞』の授賞式に出席し、3月31日には11月公開の映画『このごにおよんで愛など』で主演を務めることが発表されたばかり。

一方の福永氏は前作に続いて、今春からカナダ・バンクーバーでクランクインしている『SHOGUN 将軍』シーズン2の監督を担当。主な出演者やスタッフは約1年に及ぶ撮影のため、1月からカナダに渡っている。映画会社関係者が語る。

「長澤さんの所属事務所は正式に発表こそしていませんが、関係先には昨年末から今年の秋頃まで休養するとの連絡を入れています。ただ、長期にわたって休養するのはドラマや映画など主に女優業についてで、すでに撮影が終わった作品のイベント出演や、CMなど単発の仕事は通常通り稼働しているようです。この3月に東京で福永さんとの"おしのびデート姿"が目撃されたのも、そうしたイベントの合間でのことでしょう」

『SHOGUN 将軍』は複数の監督が担当。キャストやドラマ関係者は基本的にはバンクーバーに滞在し続けることを要望されているという。

「バンクーバーでは、キャストそれぞれにコンドミニアムが与えられていて、日々の食事についても手厚いサポートがあります。実際には一時的な帰国も認められています。

撮影現場では楽屋代わりにトレーラーハウスも用意されていて、本場ハリウッドの撮影を経験できるそうです。撮影は今年10月頃まで続き、それまでのあいだに長澤さんがカナダ入りする機会も増えるのではないでしょうか」（同前）

そうしたなか、長澤が長年主演を務めてきた人気作の撮影準備が進められているという。芸能プロ関係者が明かす。

「長澤さんが詐欺師のダー子役で出演している『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）です。長澤さんの代表作の1つで、これまでに『プリンセス編』など3シリーズが映画化されています。

もともと今年の春に続編映画の撮影予定で、レギュラーメンバーのスケジュール調整に入っていました。しかし、長澤さんが休養する関係で、撮影は来年以降に延期となったそうです」

本場ハリウッドの制作陣のなかでメガホンを取る夫の存在が、長澤の芝居にもさらに磨きをかけるにちがいない。