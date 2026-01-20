「長澤さんが、主演映画の撮影を1年延期して休養に入ると、一部で報じられました。夫婦の時間を大切にするためだといいますが、お父さんとの時間を過ごす目的もあると聞いています」（芸能関係者）元日に映画監督・福永壮志さん（43）と結婚したことを発表した長澤まさみ（38）。2人の熱愛は報じられておらず、電撃婚は世間を驚かせた。長澤には結婚への憧れを失っていた時期がある。’17年9月に配信された「シネマトゥデイ」のイ