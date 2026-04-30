グローバルボーイズグループのＪＯ１、ＩＮＩのサッカーを愛するメンバーからなる新ユニット「ＪＩ ＢＬＵＥ」（ジェイアイ ブルー）が３０日、都内で「ＪＩ ＢＬＵＥ ＳＩＮＧＬＥ『景色』ＭＶ先行上映イベント」に出席した。

サッカー日本代表「最高の景色を２０２６」のオフィシャルアンバサダーの１２人は、サムライブルーのユニホームを着用。サッカーの腕前の話になると、河野純喜が「小１から１４年間。高校では選手権も出た。この中ではレベチ」と自信満々。白岩瑠姫も「そのれべちを飛び越えて、レベチ。（プレー経験は）９年くらいだけど、学校帰りに家に帰ることなく、後ろにランドセル、前にサッカーバックを背負って夜中までやっていた」と告白。さらに佐藤景瑚は「今も通っています。昨日も（夜の）１２時までやっていました」と”現役”プレーヤー。ライブ前後にも通うほどの熱狂ぶりだという。

この日は、６人ずつに分かれて、リフティングリレーも実施。工夫の凝らされたリフティングでファンを魅了。客席に降りて、ファンと共にＭＶも視聴していた。