ＩＭＰ．の佐藤新が、ＨＢＣテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人 トラベター」に出演。観光客にはあまり知られていない北海道のロカールベタグルメを満喫した。

まず訪れたのは、札幌市民に４０年以上愛されるパンの名店「どんぐり」。１時間待ちの行列ができることもある人気ぶりに「想像を超えてきた。ディズニーよりも並んでる」と驚愕。１日約２６００個売れるという「ちくわパン」を初体験すると「関東では絶対見ない。ちくわとパンってこんなに合うんですね！」とその意外な組み合わせを絶賛した。

続いて向かったのは、ぎょうざとカレーの「みよしの」。東京出身の佐藤にとって、カレーの上にぎょうざが乗った「ぎょうざカレー」は未知の遭遇。「合うんかな…？」と半信半疑で口に運ぶも「めちゃくちゃ合う！革命ですねコレ！」と斬新な組み合わせの虜になっていた。

番組では、レアグルメをかけたミッションにも挑戦。難解なローカルグルメ名を当てるというもので、苦戦しながらも街の人々の助けを借りて「エスカロップ」や「新子焼き」「ガタタン」をクリアして見事ミッションを達成した。特に「ガタタン」は１０人以上に聞いた末にたどりついた正解で「本当にもうあきらめかけていたんです。良かったです」と感激していた。

ご褒美として提供されたのは、「みよしの」とスープカレーの名店「らっきょ」が共作した「ぎょうざスープカレーラーメン」。復活を望むファンの声で再販されたという貴重な一杯に「これは癖になる味」と、北海道ならではの深い味わいを噛み締めていた。

無邪気に喜んだり、なかなか正解が見つからずガッカリしたりと、喜怒哀楽をしっかり出しながら全力でレポートした佐藤。その飾らない素顔と熱のこもった姿は、視聴者の心をしっかりとつかんでいる。