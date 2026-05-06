ROOMIE 2025年8月25日掲載の記事より転載大のコーヒー好きとして、この夏もさまざまな水出しコーヒーを飲み比べてみましたが、この春に登場したUCCの「Cold Brew」のコーヒーバッグ製品がダントツでおいしかったんです！コーヒー豆の中でも高価なエチオピア産を使用しているにも関わらず、1,000円前後で手に入るのは、うれしいポイント。期間限定商品なので、ぜひ早めにチェックしてくださいね。ぜいたくなのに手が届く。エチオピ