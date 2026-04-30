【最終回】松井玲奈、今必要なのはこれだけ。減らす美容で辿りついた人生コスメ

今年に入って大きくマインドが変わり、自分に必要なものだけを持つことにしてみようと、いくつかのものを整理しました。たくさんあるアイシャドウやリップは気持ちを上げてくれるけれど、それと同時にどれを使うか悩んだり、ドレッサーの中にしまってあるだけで使っていないものもありました。これでは自分にもコスメたちにもよくないと思い立ち、今あるものと徹底的に向き合うことにしてみたのです。

かわいいから、はやっているからと手を出しても、買ってすぐのタイミングはひんぱんに使うのに、また新しいものを買えば手に取ることは減っていくばかり。一日の中でメイクをするのは1度だけ。そして自分の顔もひとつだけ。あふれるほどあるコスメたちをしっかり吟味した結果、手もとに残ったのは「今の自分に本当に必要なもの」と「使うと気分が上がるもの」だけでした。

というわけで、この連載の最後は、たくさんのものを使ってきたからこそ気づけた「足す美容をやめて、減らす美容に挑戦してみようと思ったマインド」をご紹介しようと思います。

これぞ「人生コスメ」！私のとっておきアイシャドウとは？

コスメだけでなくスキンケアのアイテムも、新しいものを試すのはいいことですが、使い切っていない状態で次から次へと手にとってしまうと、本当に自分に合っているものが何かわからなくなってしまう。あれもこれもと手を出すのではなく、ひとつとしっかり向き合うことで、自分に合っているかどうかわかるようになる。

私自身、肌をいきいきと保つためにこれまで多くの美容液を使ってきました。高濃度の美容成分がたくさん入っているものは、確かにいいのかもしれません。でも肌に栄養をあげすぎてしまったり、保湿のしすぎは肌のバリア機能を弱めてしまうことを知ってから、保湿に重点を置きながらも、何種類も重ねるのではなく、「決まったものを決まった順番で」使うことを念頭にしたシンプルなものになっていきました。

お風呂に長く浸かると指先がふやけてしわしわになってしまった経験が、みなさんにもあるのではないでしょうか？ 顔も同じで、過度な保湿のせいで肌がふやけ、それが肌のバリア機能を弱めてしまい乾燥を引き起こしてしまう。今は肌を甘やかしすぎず、本当に必要なものだけでスキンケアをする方法にシフトしています。何事もほどほどがちょうどいいのかもしれません。

コスメに関しても、パーソナルカラー診断をして自分に似合う色を知ったことで、使うアイテムを減らすことに成功しました。今持っているアイシャドウはなんと1個。（これまでの自分を振り返ると信じられない！）

真の1軍アイテムはSUQQUのシグニチャーカラーアイズ 14 夕琥珀。SUQQUのアイシャドウは上質な雰囲気を作ってくれます。夕琥珀の明るい黄みのあるブラウンカラーは、肌なじみがとにかくいい。華やかにしたり、色を足したいときは、ピンクのラメカラーをまぶたの真ん中にのせることで雰囲気がガラッと変わるので、今はこのパレットひとつで満足しています。

シックもキュートも演出できるこのアイシャドウは、私の「人生コスメ」と呼んでも過言ではありません。

同じくSUQQUのチーク、ブラーリング カラー ブラッシュの「06 透重」と「03 夕波」は、ピンクカラーとオレンジカラー。SUQQUのチークはとにかく発色がよく、粉飛びしにくいので、一日外に出かける日も安心して使うことができます。

「06 透重」はピンクとハイライト効果のあるカラーが配置されており、混ぜて使えば名前の通りヴェールを重ねたような透明感が生まれ、顔色がパッと明るくなる。寝不足で顔が疲れているときなどは、このハイライトカラーが大活躍してくれます。

「03 夕波」は、夕暮れに染まった海を思わせるカラー。チークに入ったパールが、まるできらめく水面のようで美しいです。おでこの生え際にのせてあげると、顔全体をシャープに見せつつ華やかさも出してくれます。頰にのせると健康的な印象に見えるので、その日の自分をどう見せたいかで、この2種類を使いわけています。

どこに行くのにもいっしょの必携品

私の好きな肌の質感はツヤ。なぜなら私は顔全体が平たい印象なので、立体感を出すために、ツヤが欠かせません。

M･A･Cのストロボクリーム ユーブイライトはクリームタイプのハイライトで、ほしいところにピンポイントでツヤ玉を作ることができるアイテム。頰の高いところ、鼻先、目頭などなど、光を集めたいところにのせれば一瞬で顔に立体感が生まれます。

ポイントで華やかさを足すことが大切だけど、足しすぎると過剰に見えてしまうからこそ、このクリームで隠し味のようにこっそり華やかさを仕込む。そうすることで自分の顔立ち、印象を変えることができる気がしています。

最後は、HACCHIの日焼け止めミスト。小さい携帯サイズのアイテムはどこへ行くのにもいっしょ。顔にひとふきすればUVケアに加え、外からの刺激を守りながらメイクもキープしてくれます。

ミストタイプのいいところは、ベタつかないのと手が汚れないところ。メイクをしている肌の上に日焼け止めクリームを塗り足すことにずっと抵抗があったのですが、ミストタイプなら気軽に使うことができます。

購入する前に「本当にこれは今必要か？」を考える

最近では購入する前に「本当にこれは今の自分に必要か？」と考えながら、少し時間をおいて気持ちを落ち着かせることが増えました。そうすることで、日々過ごしている中でほしかった気持ちを忘れてしまうこともあるし、目当てのものを使っていない今の生活も困っていないしな、と考えるようになってきました。

「ほしいと必要は違う」。これからは衝動や欲求ではなく、今の自分に本当に必要なものを見極め、ひとつひとつのアイテムをより大切にしていきたいと思います。

ズボラでうっかりしたところがある私ですが、手持ちのアイテムを厳選したことでどれを使おうかと迷うことなく、スムーズなスキンケアやメイクがかなうようになりました。

いつまでもいきいきとした人でいたいからこそ、自分の変化にあらがいすぎず、今何が必要かを見極めながら、これからも自分と向き合える美容の時間を楽しんでいこうと思います。

今月のアイテム

今回ご紹介したアイテムの詳細はこちら！

商品DATA SUQQU シグニチャー カラー アイズ 14 夕琥珀 8250円（税込み）/SUQQU

商品詳細 SUQQU ブラーリング カラー ブラッシュ（左から 06 透重、03 夕波）各6600円（税込み）/SUQQU

商品詳細 M･A･C ストロボクリーム ユーブイライト 6050円（税込み）/M･A･C（メイクアップ アート コスメティックス）

商品詳細楽天で商品を見る HACCI 日焼け止めミスト D［SPF30・PA+++］（40mL）4950円（税込み）、HACCI 日焼け止めミスト DI［SPF30・PA+++］（80mL）8250円（税込み）［ともに数量限定］/HACCI

商品詳細 Amazonで日焼け止めミストD を見る Amazonで日焼け止めミスト DIを見る 楽天で日焼け止めミスト Dを見る

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PROFILE

松井玲奈（まつい・れな）

愛知県出身。2008年デビュー。俳優として活躍する一方、執筆活動にも取り組み、小説・エッセイを刊行。最新作は、2026年1月発売のエッセイ『ろうそくを吹き消す瞬間』（KADOKAWA）。現在、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』にハーマイオニー・グレンジャー役で出演中。