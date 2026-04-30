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元AKB48のメンバーで、俳優の河西智美さんが自身のインスタグラムを更新。
AKB48の「2期生デビュー20周年記念イベント！〜20Years have past〜」に出演したことを報告しました。
 

【写真を見る】【 元AKB48・河西智美 】 「ありがとうAKB48♥　ありがとうチームK♥」　衣装ショット公開　「ありがとう二期生のみんな！！！」 【2期生デビュー20周年記念イベント】



４月２６日、河西智美さんは「明日は2期生20周年イベント　みんな盛り上がる準備できてる？」「会場のみんなも、ロビ観のみんなも　配信のみんなも、、、　みんなで同窓会だー　よっしゃいくぞーーー」と、イベントへの意気込みを投稿。
 



続く２７日、河西智美さんは「チームKに出会えた軌跡♥　みんなと出会えてよかった。みんなじゃなきゃダメだったよ。私の宝物さんたち。ずっと幸せでいてね♥」と綴ると、秋元才加さん、今井優さん、大島優子さん、大堀恵さん、小林香菜さん、佐藤夏希さん、高田彩奈さん、野呂佳代さん、増田有華さん、松原夏海さん、宮澤佐江さんら豪華メンバーと写った写真をアップ。

更に「思い出が溢れてるから　またちゃんと書きます　バタバタだったけど、なんとか撮った写真たちもまた載せるね　会場、ロビー観覧、配信のみなさま、、見届けてくれたファンの皆々さまに大感謝です♥　チームK魂届いたかな？　感想聞かせてくれたら嬉しいです」と、記しました。
 



そして２８日、河西智美さんは「ありがとうAKB48♥　ありがとうチームK♥　ありがとう二期生のみんな！！！」と、綴ると、衣装姿の写真をアップ。
 



この投稿にファンからは「ともーみちゃんめちゃくちゃ可愛い♥天使見たい♥」・「とも〜みちゃん２期生の絆は最高だね」・「これは現役行けますわ！」・「衣装可愛いかったです」・「ともーみの昔から変わらないこの可愛い、安心する笑顔がほんとに好きです」・「可愛いすぎます♥」などの反響が寄せられています。
 



【担当：芸能情報ステーション】