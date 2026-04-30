元AKB48のメンバーで、俳優の河西智美さんが自身のインスタグラムを更新。

AKB48の「2期生デビュー20周年記念イベント！〜20Years have past〜」に出演したことを報告しました。



【写真を見る】【 元AKB48・河西智美 】 「ありがとうAKB48♥ ありがとうチームK♥」 衣装ショット公開 「ありがとう二期生のみんな！！！」 【2期生デビュー20周年記念イベント】





４月２６日、河西智美さんは「明日は2期生20周年イベント みんな盛り上がる準備できてる？」「会場のみんなも、ロビ観のみんなも 配信のみんなも、、、 みんなで同窓会だー よっしゃいくぞーーー」と、イベントへの意気込みを投稿。







続く２７日、河西智美さんは「チームKに出会えた軌跡♥ みんなと出会えてよかった。みんなじゃなきゃダメだったよ。私の宝物さんたち。ずっと幸せでいてね♥」と綴ると、秋元才加さん、今井優さん、大島優子さん、大堀恵さん、小林香菜さん、佐藤夏希さん、高田彩奈さん、野呂佳代さん、増田有華さん、松原夏海さん、宮澤佐江さんら豪華メンバーと写った写真をアップ。



更に「思い出が溢れてるから またちゃんと書きます バタバタだったけど、なんとか撮った写真たちもまた載せるね 会場、ロビー観覧、配信のみなさま、、見届けてくれたファンの皆々さまに大感謝です♥ チームK魂届いたかな？ 感想聞かせてくれたら嬉しいです」と、記しました。







そして２８日、河西智美さんは「ありがとうAKB48♥ ありがとうチームK♥ ありがとう二期生のみんな！！！」と、綴ると、衣装姿の写真をアップ。







この投稿にファンからは「ともーみちゃんめちゃくちゃ可愛い♥天使見たい♥」・「とも〜みちゃん２期生の絆は最高だね」・「これは現役行けますわ！」・「衣装可愛いかったです」・「ともーみの昔から変わらないこの可愛い、安心する笑顔がほんとに好きです」・「可愛いすぎます♥」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】