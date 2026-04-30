通算1600勝記念！羽生善治九段インタビュー 「一喜一憂せず、積み重ねて」 『将棋世界2026年５月号』より

通算1600勝記念！羽生善治九段インタビュー 「一喜一憂せず、積み重ねて」 『将棋世界2026年５月号』より