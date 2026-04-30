100均で理想形見つけた！「小さいのに映りもキレイ！」缶バッジみたいな身だしなみグッズ
商品情報
商品名：缶ミラー クロミ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径75mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4525636354144
コンパクトサイズで持ち運びに便利！ダイソーで見つけた『缶ミラー クロミ』
持ち運び用のミラーは、なるべくコンパクトで映りも良いものがいいですよね。先日ダイソーで理想的なミラーを発見しました！
サンリオの人気キャラクロミをモチーフにした『缶ミラー クロミ』です。直径約75mmと、コンパクトなサイズに惹かれてゲットしてみました。
一見すると缶バッジのようなビジュアルもポイント。ポーチに入れているだけで気分が上がります♡
計量してみると約27gでした。素材にガラスとスチールを使用しているため、手に持つと心地よい重みがあります。
100円ショップの商品とは思えない、リッチな質感を楽しめます。
厚みがなくフラットな形状なので、どこにでも忍ばせておけるのも魅力。洋服のポケットやミニバッグのサイドポケット、コスメポーチの隙間などに入れやすく、いつでもサッと取り出せます。
鏡面はガラス使用で映りがクリアで綺麗！
鏡面に本物のガラスを使用しているのも嬉しいポイント！樹脂製ミラーにありがちな歪みがなく、映りがとてもクリアで綺麗です。
コンパクトなので顔全体を映すのには向きませんが、目元のメイク崩れや口元のチェック、前髪の乱れなど、気になる部分をピンポイントで確認するのに最適です。
ただ、映りが綺麗な分、ガラス製なので衝撃には弱いです…！ぶつけたり、落下させたりしないよう気をつけて使う必要があります。
食事の後や打ち合わせ前など、人前で大きな鏡を出すのは少し気が引けるという場面でスマートに使える、“隠しミラー”としておすすめです！110円（税込）とお手頃なので、ちょっとしたプレゼントに添えるプチギフトとしても。
今回は、ダイソーで見つけた『缶ミラー クロミ』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。