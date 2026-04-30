100均で理想形見つけた！「小さいのに映りもキレイ！」缶バッジみたいな身だしなみグッズ

持ち運び用のミラーは、コンパクトでも映りが良いのが理想的。先日ダイソーをパトロールしていると「これだ！」というミラーを発見しました！まるで缶バッジのような形の、超コンパクトなミラー。鏡面はガラス製なので、樹脂製ミラーにありがちな歪みもなく、映りがとても綺麗です♡隠しミラーとしておすすめですよ！

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商品情報

商品名：缶ミラー クロミ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径75mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4525636354144

コンパクトサイズで持ち運びに便利！ダイソーで見つけた『缶ミラー クロミ』

持ち運び用のミラーは、なるべくコンパクトで映りも良いものがいいですよね。先日ダイソーで理想的なミラーを発見しました！

サンリオの人気キャラクロミをモチーフにした『缶ミラー クロミ』です。直径約75mmと、コンパクトなサイズに惹かれてゲットしてみました。

一見すると缶バッジのようなビジュアルもポイント。ポーチに入れているだけで気分が上がります♡

計量してみると約27gでした。素材にガラスとスチールを使用しているため、手に持つと心地よい重みがあります。

100円ショップの商品とは思えない、リッチな質感を楽しめます。

厚みがなくフラットな形状なので、どこにでも忍ばせておけるのも魅力。洋服のポケットやミニバッグのサイドポケット、コスメポーチの隙間などに入れやすく、いつでもサッと取り出せます。

鏡面はガラス使用で映りがクリアで綺麗！

鏡面に本物のガラスを使用しているのも嬉しいポイント！樹脂製ミラーにありがちな歪みがなく、映りがとてもクリアで綺麗です。

コンパクトなので顔全体を映すのには向きませんが、目元のメイク崩れや口元のチェック、前髪の乱れなど、気になる部分をピンポイントで確認するのに最適です。

ただ、映りが綺麗な分、ガラス製なので衝撃には弱いです…！ぶつけたり、落下させたりしないよう気をつけて使う必要があります。

食事の後や打ち合わせ前など、人前で大きな鏡を出すのは少し気が引けるという場面でスマートに使える、“隠しミラー”としておすすめです！110円（税込）とお手頃なので、ちょっとしたプレゼントに添えるプチギフトとしても。

今回は、ダイソーで見つけた『缶ミラー クロミ』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。