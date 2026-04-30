ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】ＪＲ中央線 高蔵寺～多治見 上下線で運転再開 人… 【交通情報】ＪＲ中央線 高蔵寺～多治見 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ 【交通情報】ＪＲ中央線 高蔵寺～多治見 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ 2026年4月30日 10時12分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JRによりますと、中央線は人身事故のため、高蔵寺～多治見の上下線で一時運転を見合わせていましたが、30日午前10時に運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】ＪＲ中央線 高蔵寺～多治見 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 6年かけて“独学”で建設 愛知の山奥に潜む“携帯圏外”でも客が絶えない飲食店 スゴ腕82歳の店主 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 伊東市, 徳島, 置床工事, デイサービス, 在宅医療, 訪問介護, 老後, 海, 墓