5月31日の東京ドーム公演で活動を終了する「嵐」のリーダー・大野智（45）の“禁断愛”が4月29日配信の文春オンラインで報じられ話題だ。ラストライブツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」の幕開けである札幌ライブ最終日（3月15日）の翌日、都内で割烹バルの女将の誕生日パーティーに参加し、その後、女将が大野の暮らすマンションへ向かったと報じられた。

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「その女将は、2015年9月に『FRIDAY』で岩盤浴と焼き肉デートがスクープされた30代半ばの元女優と報じられました。彼女のことは芸能記者の中でも印象に残っている。大野さんは、記者の囲み取材で悲痛な表情で弁明させられ、元女優は大手事務所に所属していましたが、引退に追い込まれましたから。ファンからは“匂わせ”写真を発掘され、誹謗中傷が絶えず、気の毒でした。当時、嵐人気は絶頂期で、旧ジャニーズ事務所は社長のジャニー喜多川氏、名誉会長のメリー喜多川氏ともに芸能界に絶大な力を持っていましたから、すぐに関係は解消されました」（スポーツ紙芸能担当記者）

こうして引き裂かれた2人が、時を経て再会、関係を復活させているという。その後、19年1月に「嵐」は翌年からの活動休止を発表。20年以降、ラストライブまで大野は表舞台から遠ざかっていた。その間には、年下のシングルマザーとの真剣交際と破局も世間を騒がせた。

大野は、今回のグループ活動終了と同時にSTARTO ENTERTAINMENTを退所すると発表し、「自分らしくマイペースに出来る事をやっていきたい」とコメントしている。

今後は、嵐の活動休止前後から進めてきた不動産や飲食などを展開する実業家と、表現者としての活動を続けるとみられている。

「沖縄・宮古島では大規模リゾート施設の開発にも関与。今後はリゾートの本格展開を目指しているといわれています。活動休止中には“両肩にタトゥー”も報じられているように積極的にテレビ出演などは考えていないのでしょう。ただ、都内にアトリエを持っており、アート制作は続けています。個展などの活動は継続していくようなので、ファンに姿を見せる機会はあるはず。知名度や実績がありますから、アート系のイベントは引く手あまたですし、宣伝を兼ねて、嵐のメンバーたちとの共演も考えられます」（エンタメ誌編集者）

業界関係者の間では、「結婚も近い」という声もある。事務所を退所し、芸能界から去れば自由の身だ。

「文春によると、元女優もシングルマザーになっていたことが明かされています。大野さんが結婚も視野に入れて真剣交際していた元カノもシングルマザーでしたから、急に子持ちのパパになることも抵抗はないでしょう」（前出の編集者）

大野の第2の人生に注目が集まっている。

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