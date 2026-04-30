【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品にIODATAのゲーミングモニター「GigaCrysta」が追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。

対象商品には、WQHD＆240Hz対応のモニターで映像美となめらかさを実現する「EX-GCQ271UD」や、4K 160HzとFHD 320Hzを切り替えられる「Dual Frame Rate機能」を搭載した「EX-GDU271JAD」、WQHD＆275Hz対応の「EX-GDQ271UA」など、ゲーミングモニター各種が取り揃えられている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta 240Hz 0.2ms WQHD ADSパネル FocusMode「EX-GCQ271UD」

本商品は、WQHD＆240Hz対応のモニターで映像美となめらかさを実現するゲーミングモニター。27型と24型相当の表示を瞬時に切り替えられる「Focus Mode」機能を搭載。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24型相当の表示を本機能で瞬時に切り替えることができる。また、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減するClear AIM機能を搭載。

各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しており、ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング」や「スタッタリング」に対してモニターも合わせて変動（可変）させることで、画面のずれやカクつきの発生を抑え、快適なゲームプレイが楽しめる。

超解像機能やオーバードライブ機能を有効にしていても、スルーモードオン時に内部遅延時間が約0.05フレーム（約0.18ミリ秒）を実現。特に動きの速いゲームでは、操作と表示のズレが少なく、威力を発揮する。

IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta 320Hz（FHD） 160Hz（4K） AHVAパネル 0.5ms「EX-GDU271JAD」

4K 160HzとFHD 320Hzを切り替えられる「Dual Frame Rate機能」を搭載したゲーミングモニター。RPGゲームなどでより臨場感を高める4K解像度で美しい映像を楽しみつつ、FPSゲームなどの動きの激しいゲームを320Hzのハイリフレッシュレートで体感するなど、2つのモードを切り替えることができる。さらに、27型と24型相当を瞬時で切り替えられる「Focus Mode」機能も搭載。

入力切換や音量の調節などをはじめ、ゲームのジャンルにあわせたモードの選択や各種機能のON/OFFなども簡単に設定できる。よく使う機能の操作ボタンを使いやすい位置に配置したこだわりのリモコンとなっている。