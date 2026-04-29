新日本プロレスを１月末で退団したＥＶＩＬが、米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴに電撃登場した。

２８日（日本時間２９日）に米国内で放送されたＮＸＴの最新回では、ＮＸＴ王者のトニー・ディアンジェロがリング上でマイクアピールをした。先週の放送では「戦」と日本語の漢字で書かれた箱が送られており、ディアンジェロは「それは贈り物でなかったことはわかっている。警告だった」と語ったところで、場内が暗転した。和風の前奏が鳴り、黒いフードをかぶった男が登場。照明が戻ったリングに上がってＮＸＴ王者と対峙した。

黒装束の男はディアンジェロに「戦」の赤い文字が入ったＴシャツを手渡すと、フードを脱いで正体がＥＶＩＬであることを明らかにした。放送では「元ＩＷＧＰヘビー級王者」と紹介され、「ＥＶＩＬ」と呼ばれなかったが、ディアンジェロをにらみつけたままリングを去っていった。中継では「それは単なる称賛の贈り物なのか、それとも『純粋な悪意の贈り物』なのか」と問いかけた。

すでに米メディアではＥＶＩＬがＷＷＥと契約したと報じられていたが、これにより正式に判明した。ＥＶＩＬは２０１５年１０月に、内藤哲也のパレハ（相棒）として新日本マットに初登場。２０年７月に内藤からＩＷＧＰヘビー＆ＩＷＧＰインターコンチネンタル２冠王座を奪取するなど、トップレスラーとなった。

２１年９月からは極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のリーダーとしてリングを荒らし、今年１月４日東京ドーム大会では２１年柔道東京五輪１００キロ級金メダル・ウルフアロンのデビュー戦の相手を務め、話題を集めた。同２０日の新日本・後楽園大会に出場後、同２６日に１月末をもって退団すると発表されていた。

今後はどんなリングネームになるかを含め、世界最大団体での活躍が注目される。

ＮＸＴは日本国内では「ＡＢＥＭＡプレミアム」で視聴可能。