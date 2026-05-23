大相撲夏場所・１３日目」（２２日、両国国技館）平幕の義ノ富士が宇良を押し出し、９連勝で白星を２桁に乗せた。賜杯争いでトップとの１差を守り、新三役と初優勝の可能性を残した。大関霧島は琴栄峰との２敗対決を逆転のうっちゃりで制し、１１勝目を挙げて単独首位に立った。小結若隆景は翔猿との３敗対決でつり出した。霧島を１差で３人が追う。幕内経験者として初めて序ノ口から十両に復帰した炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝