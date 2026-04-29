夫婦で2泊6万円「日本最古の湯を楽しんで正解だった」70代の国内シニア旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
年齢・性別：70歳・女性
同居家族構成：本人、夫（73歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：奈良県
現在の現預金：1500万円、リスク資産：0円
老齢厚生年金（厚生年金）：1万3000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：年金22万円、給与収入（金額は不明）
ひと月の支出：20万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2025年5月に夫」と訪れた「2泊の和歌山県・湯の峰温泉」旅行だそう。
かつて「50代のころは夫婦で自家用車で行きましたが、今回は2人とも山道の運転は不安なので、はじめてバスで行きました。乗り物酔いやトイレの心配がありましたが、短時間の休憩が何度かあり、車窓からのんびり景色を見たり、夫と話をしたりとても楽しく行くことができた」と旅の思い出を振り返ります。
日本最古の湯と言われる湯の峰温泉は「温泉のお湯がとてもよく、せっかく訪ねるのであれば、ゆっくり温泉を楽しむ時間をとれるようにしたらよいと思います。熊野本宮大社なども近くにありますし、新宮に足を延ばす」のもおすすめだとmamekoさん。
なお旅行にかかった費用は夫婦2人で「電車代1440円、バス料金1万9000円、宿泊費（2泊）3万9200円」とあり、総額6万円ほどとなったようです。
最後に、旅行を計画している同世代に向けて「安心のために酔い止め薬や風邪薬、解熱剤など持っていくのがよいと思います。どこでもなんでも買えますが、あるとお守りがわりになると思います」とアドバイスしてくれたmamekoさん。
「でも荷物はしっかり考えて、できるだけコンパクトにするほうがよいと思います」ともコメントしていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィールペンネーム：mameko
年齢・性別：70歳・女性
同居家族構成：本人、夫（73歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：奈良県
現在の現預金：1500万円、リスク資産：0円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：7万408円
老齢厚生年金（厚生年金）：1万3000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：年金22万円、給与収入（金額は不明）
ひと月の支出：20万円
「行ってよかったシニアの旅先は和歌山県・湯の峰温泉」現役引退後は「1年に2〜3回程度、夫婦ふたり旅」をしているというmamekoさん。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2025年5月に夫」と訪れた「2泊の和歌山県・湯の峰温泉」旅行だそう。
かつて「50代のころは夫婦で自家用車で行きましたが、今回は2人とも山道の運転は不安なので、はじめてバスで行きました。乗り物酔いやトイレの心配がありましたが、短時間の休憩が何度かあり、車窓からのんびり景色を見たり、夫と話をしたりとても楽しく行くことができた」と旅の思い出を振り返ります。
日本最古の湯と言われる湯の峰温泉は「温泉のお湯がとてもよく、せっかく訪ねるのであれば、ゆっくり温泉を楽しむ時間をとれるようにしたらよいと思います。熊野本宮大社なども近くにありますし、新宮に足を延ばす」のもおすすめだとmamekoさん。
なお旅行にかかった費用は夫婦2人で「電車代1440円、バス料金1万9000円、宿泊費（2泊）3万9200円」とあり、総額6万円ほどとなったようです。
「普段は節約して楽しく旅行費用を貯めています」年金生活における旅費のやりくりについては「普段の生活費はできるだけ節約を心掛け、楽しく貯めて旅行費用に充てられるようにしている」とのこと。
最後に、旅行を計画している同世代に向けて「安心のために酔い止め薬や風邪薬、解熱剤など持っていくのがよいと思います。どこでもなんでも買えますが、あるとお守りがわりになると思います」とアドバイスしてくれたmamekoさん。
「でも荷物はしっかり考えて、できるだけコンパクトにするほうがよいと思います」ともコメントしていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)