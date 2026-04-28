信越化学工業<4063.T>がこの日の取引終了後に２６年３月期連結決算を発表しており、売上高２兆５７３９億円（前の期比０．５％増）、営業利益６３５２億４００万円（同１４．４％減）、純利益４７４４億５９００万円（同１１．２％減）となった。



半導体市場がＡＩ関連の活況によりそれ以外の分野の需要も上向いたことで、シリコンウエハー、フォトレジスト、マスクブランクスなどの半導体材料が伸長したが、塩化ビニルの市況軟化が響いた。なお、２７年３月期業績予想は「中東情勢とそれに起因するエネルギーや基礎資材の供給制約と価格変動に鑑み予想を合理的に行うことは難しい」として、開示が可能になった時点で速やかに開示するとしている。



同時に、上限を４５００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．４２％）、または２５００億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は５月２１日から来年４月２７日まででとしている。



出所：MINKABU PRESS