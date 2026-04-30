「なんで取れなかったのかを考える」入試直前の焦りを力に変え、1ヶ月でD判定から第一志望に合格した軌跡
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YouTubeチャンネル「塾講師ヒラ」が、「【塾生実績】D判定から1ヶ月で県内No.1の高校に逆転合格した“秘密の勉強法”」と題した動画を公開した。入試1ヶ月前の模試でD判定だった状態から、長崎県内トップの公立高校に見事逆転合格を果たした生徒との対談を通じ、「なんで取れなかったのか」を徹底分析する独自の勉強法と、短期間で結果を出すためのマインドセットが語られた。独学で勉強を続けてきた生徒は、入試直前の1月に受けた模試で偏差値46.1のD判定を突きつけられる。
「やべえな、この判定だったら受からん」と激しい焦りを感じ、藁にもすがる思いで同チャンネルが運営する塾に飛び込んだという。そこから、わずか1ヶ月での大逆転劇が幕を開けた。入塾後、生徒は提供される「テストマップ」や「分析マップ」を活用し、学習のタスク化と徹底的な振り返りを開始。「期限をしっかり書き込むようにして、ダラダラ勉強しない」と真剣な表情で語り、自己管理の重要性を強調した。
また、過去問演習においても、ただ解くだけではなく「どういうところで自分が間違えてしまうのか」を客観的に分析。曖昧だった知識を確実なものへと変えていった。さらに、不規則だった生活習慣も見直し、「起床就寝部屋」と呼ばれる仕組みを利用して睡眠時間を固定。「余裕を持って行動できるようになった」と生活基盤の立て直しが学習の質向上に直結したことを明かした。
このエピソードからは、絶望的な状況でも諦めず、自身の弱さと真正面から向き合う生徒の力強い姿勢が伝わってくる。
効率的な時間配分や、「最後の問題は15分だけ」といった戦略的な思考を取り入れることで、プレッシャーのかかる本番でも実力を遺憾なく発揮できたのだろう。動画の終盤、生徒は今後の目標として「定期テストで上位40位以内に入る」と力強く宣言。塾講師も「またそこに入るように頑張っていければ」と温かいエールを送り、二人の間に築かれた強固な信頼関係が垣間見えた。限られた時間の中で限界を突破した経験は、多くの受験生に勇気と希望を与える内容となっている。
「やべえな、この判定だったら受からん」と激しい焦りを感じ、藁にもすがる思いで同チャンネルが運営する塾に飛び込んだという。そこから、わずか1ヶ月での大逆転劇が幕を開けた。入塾後、生徒は提供される「テストマップ」や「分析マップ」を活用し、学習のタスク化と徹底的な振り返りを開始。「期限をしっかり書き込むようにして、ダラダラ勉強しない」と真剣な表情で語り、自己管理の重要性を強調した。
また、過去問演習においても、ただ解くだけではなく「どういうところで自分が間違えてしまうのか」を客観的に分析。曖昧だった知識を確実なものへと変えていった。さらに、不規則だった生活習慣も見直し、「起床就寝部屋」と呼ばれる仕組みを利用して睡眠時間を固定。「余裕を持って行動できるようになった」と生活基盤の立て直しが学習の質向上に直結したことを明かした。
このエピソードからは、絶望的な状況でも諦めず、自身の弱さと真正面から向き合う生徒の力強い姿勢が伝わってくる。
効率的な時間配分や、「最後の問題は15分だけ」といった戦略的な思考を取り入れることで、プレッシャーのかかる本番でも実力を遺憾なく発揮できたのだろう。動画の終盤、生徒は今後の目標として「定期テストで上位40位以内に入る」と力強く宣言。塾講師も「またそこに入るように頑張っていければ」と温かいエールを送り、二人の間に築かれた強固な信頼関係が垣間見えた。限られた時間の中で限界を突破した経験は、多くの受験生に勇気と希望を与える内容となっている。
YouTubeの動画内容
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