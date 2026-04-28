「つらいです」世帯年収300万円・40歳女性が「家族旅行のニュース」を見る子どもの様子に胸が痛むワケ

「つらいです」世帯年収300万円・40歳女性が「家族旅行のニュース」を見る子どもの様子に胸が痛むワケ