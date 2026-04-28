黒木華＆南沙良が有村架純の闇バイト仲間に！ 『マジカル・シークレット・ツアー』新規カット解禁
有村架純が主演を務める天野千尋監督最新作『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、有村の闇バイト仲間を演じる黒木華と南沙良のキャラクターが光る新規場面写真が解禁された。
【写真】『マジカル・シークレット・ツアー』新規場面カット（5点）
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。二児の母、大学の研究者、未婚の妊婦。一見犯罪とは無縁そうに見える3人が偶然出会い、【金の密輸】を通して仲間としての絆を深めていく。メガホンをとったのは、『ミセス・ノイズィ』で日本映画批評家大賞にて脚本賞を受賞した天野千尋。
有村演じる主人公・和歌子が、【金の密輸】の闇バイトのために渡ったシンガポールで出会うのは、借金600万円を抱える非正規雇用の研究員・清恵。演じるのは、『小さいおうち』で第64回ベルリン国際映画祭最優秀女優賞（銀熊賞）を受賞し、『アイミタガイ』、NHK大河ドラマ『光る君へ』など、話題作への出演が続く実力派俳優・黒木華だ。現在放送中のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜22時）でも確かな存在感を放ち、作品ごとに異なる顔を見せてきた。
黒木が演じる清恵は、600万円という多額の借金を抱えながら、任期付きのポストで大学の研究室にしがみつく中堅の研究員。成果を出さなければ切り捨てられる世界で、教授とも反りが合わず、うだつの上がらない日々を過ごしていた。そんな中、後輩の椎名（青木柚）が若手研究者として表彰される姿を目の当たりにし、研究者としての自分に限界を感じ始める。
そんな清恵の心を支えるのは、韓流グループ「NEON」への“推し活”。研究室では理知的で落ち着いた雰囲気を漂わせる彼女だが、ひとたび私生活に戻れば、スマホ片手に推しの動画を見漁り、時には感情を爆発させ、ダンスも完コピして踊ってしまうという、愛すべき“限界オタク”の一面も持つ。
清恵という人物は、天野監督自身が大学の研究室でバイトをしていた際の見聞から生まれたという。「研究者は非正規雇用で任期付きのポストが多く、皆さん“成果を出さないと解雇される”という焦燥感を抱えながら研究していて、研究者の世界がとてもシビアだと知りました。社会の中で地位があってエリートに見えても、生きづらさを抱えているキャラクターを描きたいと思い、清恵が生まれました」と、清恵誕生のエピソードを明かす。
さらに、黒木の起用については、「これまで様々な役柄を器用に、かつリアリティをもって演じてこられたので、観客が自然と共感できる形に成立させてくれるはず、と考えました。黒木さんご自身がとても観察力が鋭い方なので、その要素を清恵にも盛り込みたいと相談したら、すぐに採り入れて下さいました」と演技力を絶賛。大阪出身の黒木が関西弁のセリフをよりナチュラルにアレンジするなど、細部までこだわった役作りも見どころだ。
今回解禁された場面写真は、推し活のうちわを手に、シンガポールの街をタクシーで麻由と移動するカット。手に持つ鞄にも推し活グッズがたくさん付けられており、オタク全開の清恵が映し出されている。日本に戻り、ラフな部屋着姿でコンビニ弁当を頬張りながら、スマホで推しの動画を見つめる姿も切り取られている。
一方、華やかな表彰式会場で、舞台上の後輩をグラス片手に見つめる清恵の姿も映し出されている。その胸中はいかに――。和歌子、麻由と出会った清恵の運命は、どのように動き出すのか。
同じくシンガポールで和歌子（有村）、清恵（黒木）と出会う、貯金ゼロ、未婚で妊婦のキャバ嬢・麻由を演じたのは南沙良。初主演映画『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』で、報知映画賞、ブルーリボン賞ほか数々の映画賞を受賞。その後も多彩な役柄に挑み続け、今年だけでも『万事快調 〈オール・グリーンズ〉』、単独主演映画『禍禍女』、香港映画『殺手#4』と出演作が相次ぎ、作品ごとに鮮烈な印象を残す、いま最も注目される俳優の一人だ。
キャバ嬢として働く麻由は、男を家に連れ込むだらしない母（篠原ゆき子）に代わって妹（早瀬憩）の面倒を見ているが、大事に貯めていたへそくりも母親に使い込まれ、貧困の連鎖から抜け出せない。そんな中、自身の妊娠が発覚。妹の修学旅行代も払えない状況から、追い込まれるように【金の密輸】の闇バイトへと足を踏み入れる。
天野監督は南について、「麻由は思ったことをすぐ口に出すような人物で、彼女に抱いていたイメージとは異なりましたが、ご本人にお会いしたら南さんの思い切りのよさが伝わってきて、“この人が演じる麻由を見てみたい”と思ったんです」と語る。
また、リハーサルでは、「『もうちょっとヘラヘラしてみてもらえませんか』とわかりにくいお願いをしたにもかかわらず、一瞬で反映してくださって、さすがだなと思いました」と、南の瞬発力に信頼を寄せた。
そんな南演じる麻由の場面写真2点も解禁された。シンガポールの橋の上に立つ麻由は、大きなおなかを抱え、その表情はどこか暗くも見える。一方、ネオンきらめく店内で、キャバ嬢として完璧な笑顔で接客する姿も。その笑顔の奥に隠された思いとは。まったく違う表情を見せる彼女が、最後に選ぶ未来とは――。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、6月19日より公開。
【写真】『マジカル・シークレット・ツアー』新規場面カット（5点）
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。二児の母、大学の研究者、未婚の妊婦。一見犯罪とは無縁そうに見える3人が偶然出会い、【金の密輸】を通して仲間としての絆を深めていく。メガホンをとったのは、『ミセス・ノイズィ』で日本映画批評家大賞にて脚本賞を受賞した天野千尋。
黒木が演じる清恵は、600万円という多額の借金を抱えながら、任期付きのポストで大学の研究室にしがみつく中堅の研究員。成果を出さなければ切り捨てられる世界で、教授とも反りが合わず、うだつの上がらない日々を過ごしていた。そんな中、後輩の椎名（青木柚）が若手研究者として表彰される姿を目の当たりにし、研究者としての自分に限界を感じ始める。
そんな清恵の心を支えるのは、韓流グループ「NEON」への“推し活”。研究室では理知的で落ち着いた雰囲気を漂わせる彼女だが、ひとたび私生活に戻れば、スマホ片手に推しの動画を見漁り、時には感情を爆発させ、ダンスも完コピして踊ってしまうという、愛すべき“限界オタク”の一面も持つ。
清恵という人物は、天野監督自身が大学の研究室でバイトをしていた際の見聞から生まれたという。「研究者は非正規雇用で任期付きのポストが多く、皆さん“成果を出さないと解雇される”という焦燥感を抱えながら研究していて、研究者の世界がとてもシビアだと知りました。社会の中で地位があってエリートに見えても、生きづらさを抱えているキャラクターを描きたいと思い、清恵が生まれました」と、清恵誕生のエピソードを明かす。
さらに、黒木の起用については、「これまで様々な役柄を器用に、かつリアリティをもって演じてこられたので、観客が自然と共感できる形に成立させてくれるはず、と考えました。黒木さんご自身がとても観察力が鋭い方なので、その要素を清恵にも盛り込みたいと相談したら、すぐに採り入れて下さいました」と演技力を絶賛。大阪出身の黒木が関西弁のセリフをよりナチュラルにアレンジするなど、細部までこだわった役作りも見どころだ。
今回解禁された場面写真は、推し活のうちわを手に、シンガポールの街をタクシーで麻由と移動するカット。手に持つ鞄にも推し活グッズがたくさん付けられており、オタク全開の清恵が映し出されている。日本に戻り、ラフな部屋着姿でコンビニ弁当を頬張りながら、スマホで推しの動画を見つめる姿も切り取られている。
一方、華やかな表彰式会場で、舞台上の後輩をグラス片手に見つめる清恵の姿も映し出されている。その胸中はいかに――。和歌子、麻由と出会った清恵の運命は、どのように動き出すのか。
同じくシンガポールで和歌子（有村）、清恵（黒木）と出会う、貯金ゼロ、未婚で妊婦のキャバ嬢・麻由を演じたのは南沙良。初主演映画『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』で、報知映画賞、ブルーリボン賞ほか数々の映画賞を受賞。その後も多彩な役柄に挑み続け、今年だけでも『万事快調 〈オール・グリーンズ〉』、単独主演映画『禍禍女』、香港映画『殺手#4』と出演作が相次ぎ、作品ごとに鮮烈な印象を残す、いま最も注目される俳優の一人だ。
キャバ嬢として働く麻由は、男を家に連れ込むだらしない母（篠原ゆき子）に代わって妹（早瀬憩）の面倒を見ているが、大事に貯めていたへそくりも母親に使い込まれ、貧困の連鎖から抜け出せない。そんな中、自身の妊娠が発覚。妹の修学旅行代も払えない状況から、追い込まれるように【金の密輸】の闇バイトへと足を踏み入れる。
天野監督は南について、「麻由は思ったことをすぐ口に出すような人物で、彼女に抱いていたイメージとは異なりましたが、ご本人にお会いしたら南さんの思い切りのよさが伝わってきて、“この人が演じる麻由を見てみたい”と思ったんです」と語る。
また、リハーサルでは、「『もうちょっとヘラヘラしてみてもらえませんか』とわかりにくいお願いをしたにもかかわらず、一瞬で反映してくださって、さすがだなと思いました」と、南の瞬発力に信頼を寄せた。
そんな南演じる麻由の場面写真2点も解禁された。シンガポールの橋の上に立つ麻由は、大きなおなかを抱え、その表情はどこか暗くも見える。一方、ネオンきらめく店内で、キャバ嬢として完璧な笑顔で接客する姿も。その笑顔の奥に隠された思いとは。まったく違う表情を見せる彼女が、最後に選ぶ未来とは――。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、6月19日より公開。