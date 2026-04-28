２８日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１７３．０５ポイント（０．６７％）安の２５７５２．６０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８２．７０ポイント（０．９４％）安の８６７３．６２ポイントと続落した。売買代金は１３１１億９０９０万香港ドルとなっている（２７日前場は１３４６億２０００万香港ドル）。

中東情勢の不透明感が重し。米イランの和平交渉が停滞する中、原油相場の高止まりが続いている。トランプ米大統領は２７日、仲介国パキスタンを通じ提示されたイラン側の新たな合意案について国家安全保障を担当する政府高官と協議したが、事態が好転するような発表はいまのところみられない。２７日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比２．１％高の９６．３７米ドル／バレルと反発。２８日の時間外取引でも上昇が続いている。

ただ、下値は限定的。米ハイテク株高や中国経済の先行き楽観などが支えだ。昨夜の米株市場ではナスダック指数が続伸し、連日で史上最高値を更新している。中国の経済情勢を巡っては、格付け会社ムーディーズが２７日、中国の格付け見通しを従来の「ネガティブ」から「安定的」に引き上げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が６．９％安、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が４．７％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が３．５％安と下げが目立っている。ＣＡＴＬに関しては、大規模な割当増資計画が嫌気されている。

セクター別では、非鉄が安い。中国宏橋のほか、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が２．８％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が２．７％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が１．４％ずつ下落した。

携帯端末やスマート製品の関連銘柄もさえない。舜宇光学のほか、スマート製品ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）メーカー世界大手の華勤技術（３２９６／ＨＫ）が４．７％安、スマートフォン部品メーカーの丘タイ科技（１４７８／ＨＫ）が４．３％安、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）大手の上海龍旗科技（９６１１／ＨＫ）が３．７％安、電子機器製造受託サービス（ＥＭＳ）中国大手の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が２．８％安で引けた。

半面、医薬品開発受託機関（ＣＲＯ）など創薬支援関連の銘柄は高い。無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が１４．９％、康龍化成（北京）新薬技術（３７５９／ＨＫ）が６．４％、薬明合聯生物技術（２２６８／ＨＫ）が４．０％、薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が２．４％ずつ上昇している。薬明康徳については、予想を上回る１〜３月期決算が好感された。

半導体セクターの一角も物色される。上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が４．３％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が２．６％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が２．５％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．２％高と値を上げた。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０７％安の４０８３．４７ポイントで取引を終了した。消費関連が安い。自動車、軍需産業、非鉄・産金、半導体、公益、銀行・保険なども売られた。半面、エネルギーは高い。医薬、不動産、証券も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）