『MAJOR 2nd』作者、マガジン野球漫画を絶賛「大谷翔平の時代に、新たな可能性」
週刊少年マガジンで連載中の野球漫画『スルガメテオ』のコミックス第6巻が5月15日に発売されることを記念して、週刊少年サンデーで『MAJOR 2nd』を連載中の漫画家・満田拓也氏が応援コメントを寄せた。
【画像】どんな漫画？『MAJOR 2nd』作者が絶賛した野球漫画のページ
雑誌の垣根を越えた応援で「野球漫画の住みにくくなった大谷翔平の時代に、新たな可能性を見せてくれるスルガメテオに大期待です！他誌小学館の野球漫画家が言うので確かです！」とコメントしている。
■『スルガメテオ』あらすじ
“怪物”はバッセンの裏にいた――。砂塵を巻き上げる160キロの剛速球「スルガメテオ」。その正体は、とんでもなく尻のデカい内気な高校1年生だった!?熱血キャプテン×内気な天才新入生。マガジン本気の“超青春”野球譚！
【画像】どんな漫画？『MAJOR 2nd』作者が絶賛した野球漫画のページ
雑誌の垣根を越えた応援で「野球漫画の住みにくくなった大谷翔平の時代に、新たな可能性を見せてくれるスルガメテオに大期待です！他誌小学館の野球漫画家が言うので確かです！」とコメントしている。
■『スルガメテオ』あらすじ
“怪物”はバッセンの裏にいた――。砂塵を巻き上げる160キロの剛速球「スルガメテオ」。その正体は、とんでもなく尻のデカい内気な高校1年生だった!?熱血キャプテン×内気な天才新入生。マガジン本気の“超青春”野球譚！
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