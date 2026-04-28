「もしも独身だったら…」。俳優の夏菜が、ハイスペ男性と出会える婚活リアリティーショー出演に前のめりな姿勢を見せた。

【映像】美女3人に“辛口ダメ出し”の連続 先行公開動画

これは4月28日（火）夜10時から放送開始するABEMA『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同番組は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。参加するのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人。結婚相手候補には、平均年収は2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人が集結した。

囲み取材には、スタジオMCを務めるサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、フリーアナウンサーでタレントの森香澄（3話から登場）が出席。番組の感想を聞かれ、高橋は「30日間で結婚するってどんな心境なんやろうと思いながら見ているんですけど、だからこそ決断のひとつひとつが重いし、後悔もあるし。こんな目まぐるしい番組は見たことがないなと思って、早く次が見たくなってます」と力を込めた。

続けて、夏菜は「なかなか他の番組では見られないシーンもあったりするので、“おいおい”と思うようなこともあるんですけど、そういうところもこの番組のひとつの楽しみにしていただければ。そして女性たちのリアルな悩みや“30歳を超えてきて”という心の叫びみたいなものが描かれているので、世のまだ結婚していない男性にぜひ見ていただきたいですね。どうやって攻めたらいいのかなど、とても勉強になる婚活リアリティだなと思います」と話した。

森は「最初に企画の立て付けを聞いたとき、女性が選ぶから女性の方は楽しいのかな、みたいなイメージだったんですけど。実際は毎日決断していかなくちゃいけない重みがあるし、一つひとつの決断が命取りになることだってあるから、とにかく決断することの大切さを感じました。私と同じ世代…30代だからこそ悩みに共感ができたので、すごくリアルな婚活バラエティだと思いました」と語った。

荒川は「すごくゲーム性のある番組内容で、設定も残酷な部分がありました。どんどん出演者の本性や本質が暴かれていく“本質バラエティ”にも見えました。勇気を貰う場面もあるし、自身の姿も投影できることがありましたね」と番組の印象を明かした。

番組は“ハイスぺ男性との婚活”がテーマとなっているが、夏菜が「いきなり年収がわかるって婚活やアプリもそうだと思うけど、この番組に出ているくらいのハイスペ男性にはなかなか辿り着けないと思うので、これがすごい見どころだと思います。よくぞスタッフさんこんな面々を見つけてきましたよね」とスタッフの手腕を絶賛すると、高橋は「もし第2弾が配信されることが決まったら、出たい女性めちゃくちゃおると思う！」とリアクション。

その上で「実際に独身だったらこの番組に参加したいと思いますか？」と質問が飛ぶと、夏菜は「そりゃそうでしょ！」と力を込め、「まず芸能界って出会いが少ないですし、連絡先もそもそも交換しないので。こんなに素敵な人を集めてくれて出会えるのならば、それはそうですよ」と理由を添えていた。