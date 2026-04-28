個性が溢れすぎて犬種が分からなくなってしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で166万回再生を突破し、「新種の犬に見えるww」「なんだろうこの漫画感」「可愛いより面白いが勝つ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：いつも『犬種はなんですか？』と質問されるワンコたち→思わず二度見する『まさかの光景』】

ドッグランを訪れたわんこ

TikTokアカウント「meitoyuzupon」の投稿主さんが、愛犬のゆずちゃん＆ぽんちゃんを連れてドッグランに行ったときのこと。他の飼い主さんから、「犬種はなんですか？」としきりに聞かれたといいます。

投稿主さんが「トイプードルです」と答えると、相手は2匹を二度見。そして、「ふふ…」と笑ってしまったといいます。

実は、ゆずちゃんとぽんちゃんは独特な風貌の持ち主！！毛量の多さを活かしてナチュラルに仕上げながら、足は丸刈りという独特なスタイルをキープしているのだとか。子供の描いた絵のような2匹の見た目が、ドッグランで注目の的となったのでした。

色々な人に犬種を聞かれて…

唐揚げに足が生えたような2匹の姿は、動くと更に面白さが増すよう。テチテチと走り回る2匹を見て、相手も笑いが止まらなくなってしまったようです。犬種を聞いても、トイプードルだとは信じられなかったのかもしれません。

また、ドッグランの柵の外から話しかけられる一幕もあったといいます。同じように「トイプードルです」と説明すると、相手はジワジワと笑いが込み上げてきた様子だったとか…♪

独特なセンスに感嘆♪

ゆずちゃんが他のわんこに軽く威嚇する姿も、なんともコミカルでチャーミング。やはり相手はトイプードルだということを信じられなかったようですが、2匹の可愛さに思わず笑ってしまったのでしょう。

帰り際、通りすがりのおばあちゃんに「変わった犬ね」と話しかけられたとか。「トイプードルです」と答えると、おばあちゃんはフリーズしてしまったそう。「ほいで…？」と、逆に質問されてしまったといいます。

唯一無二な2匹の姿に、温かな笑いが込み上げてくるワンシーンなのでした！

この投稿には、「なんか唐揚げに見えてきた」「トイプーだと認められない自分がいる」「飼い主さんのセンスが天才でしかない」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「meitoyuzupon」には、他にもゆずちゃん＆ぽんちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「meitoyuzupon」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。