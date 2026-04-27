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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【電車移動が実質半額】スマホのVisaタッチで50%バック！三井住友カード×電車Visa割の併用術を解説」と題した動画を公開した。動画では、対象の電車でVisaのタッチ決済を利用すると乗車運賃が最大50%還元となるキャンペーンの概要と、対象カードの併用術について詳しく解説している。



今回のキャンペーンの軸となる「電車でも！タッチでVisa割キャンペーン」は、事前の登録を済ませてから対象の鉄道でVisaのタッチ決済を利用すると、乗車運賃の30％がキャッシュバックされるというもの。期間は5月1日から31日までで、対象事業者は全国の46鉄道事業者に拡大された。ただし、JR東日本やJR西日本といった主要な鉄道会社は対象外となっている。また、交通系ICやiD、QUICPayでの決済も対象外となるため注意が必要だ。1つのVisaカードにつき、還元上限は600円（2,000円利用まで）に設定されている。



さらに、特定のカードを組み合わせることで還元率が最大50％に引き上がる上乗せキャンペーンも紹介された。対象となるのはイオンカード、エポスカード、三井住友カードなど5つのカード。詳細が発表されている三井住友カードの場合、「スマホのVisaのタッチ決済」に限定してプラス20％（上限500円）が還元される。おにまるちゃんねるは、上乗せ特典を確実に受けるために「物理カードのタッチ決済はあまりしないほうがいい」とアドバイスした。



キャンペーンへの参加には、「Visa割」への事前登録と、各カード会社が設けるエントリー条件を満たす必要がある。おにまるちゃんねるは、対象外の鉄道やカードの番号を提示しつつ、利用前に「公式ページで詳細を確認してほしい」と念を押した。ゴールデンウィークなどの移動に向けて、条件をしっかりと確認してから活用したいところだ。