【2026年GW】浅草の体験型ストア「ENGAWA ASAKUSA」がワークショップなどの特別イベントを開催

日本の美とアイデアを体験できる複合ストア「ENGAWA ASAKUSA（エンガワ アサクサ）」は、4月29日（水）〜5月6日（水）のゴールデンウィーク期間中に、全5種の体験イベントを店舗にて開催する。

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今回は、日常ではなかなか巡り合えない“調香体験”や“シーリングスタンプ”を制作するワークショップをはじめ、“日本酒”、“抹茶”をテーマとした体験会など、日本全国の事業者を招き、本格的な日本文化を体験できるイベントを実施予定。

全てのイベントは、日本語・英語での対応が可能な上、無料で参加できるプログラムも予定。インバウンド（訪日外国人旅行者）をはじめ、日本人にとっても、楽しみながら新たな発見や学びのある時間を提供する。

■体験イベント概要

(1)ワークショップ：「あなただけの香水レシピが作れる！ 金熊香水 調香体験」

インバウンドから人気を集める浮世絵の世界観を香りで表現した香水「金熊香水 JAPAN COLLECTION」を手がける株式会社ピノーレの協力の元、18種類（予定）の香りから好みの3種類を選び、オリジナル香水をその場で“調香”するワークショップ。

割合を好みで調整した、自分だけの香水を作ることができ、完成した香水（15ml）を持ち帰ることができる。

(2)ワークショップ：「世界にたったひとつのスタンプを作る シーリングスタンプ体験」

蝋を垂らして封をする“シーリングスタンプ”をオリジナルカラーで制作。

工程は、3色の蝋をセレクトし、溶かして垂らして、好きなスタンプを押すだけ。出来上がった世界にひとつだけのシーリングスタンプは、封筒に貼ることはもちろん、ストラップにするなど様々な場所で使える。

(3)＜参加無料＞ワークショップ：「日本酒のチカラを学ぶ “利き酒利き手”体験」

新潟県内の酒蔵が造る日本酒を使ったフェイスパックやハンドローションなど「新潟地酒コスメシリーズ」をする株式会社つつわびの協力の元、日本酒を飲みながら、そのコスメのテクスチャを手で感じられる“利き酒利き手”体験。

日本酒毎に異なる香りや味、そしてテクスチャを、舌だけでなく、手でも楽しめる。

(4)＜参加無料＞「夏に向けて身体の内と外を整える インナービューティー体験フェア」

夏に向けて、“内”と“外”の両方から身体のコンディションを整えることができるアイテムを紹介。

“内”から整える食品の試食や、“外”から整えるスキンケア商品のお試しを店舗スタッフの説明とともに体験し、自身の身体に合ったアイテムをじっくりと選べる。

(5)＜参加無料＞「日本の茶文化を再発見する 抹茶試飲会」

千利休の茶の湯文化から始まりスイーツなどで馴染みのある抹茶。「ENGAWA ASAKUSA」のセレクトショップで取り扱っている抹茶ブランド「古雨kosame」の4種の抹茶を試飲提供。

抹茶ブランド「古雨kosame」を展開するアグリフードグローバル株式会社の協力の元、その場で点てて、それぞれの抹茶の違いを解説・紹介する。

【開催概要】

店舗名称：「ENGAWA ASAKUSA」住所：東京都台東区浅草2-1-16 藤田ビル1階電話番号：03-5830-7480メールアドレス：engawa_asakusa@engawa.globalアクセス：浅草駅徒歩3分

4月29日（水）(1)ワークショップ：「あなただけの香水レシピが作れる！ 金熊香水 調香体験」13時〜18時（17時最終受付）※事前予約がおすすめ

5月1日（金）(4)＜参加無料＞「夏に向けて身体の内と外を整える インナービューティー体験フェア」

5月2日（土）(3)＜参加無料＞ワークショップ：「日本酒のチカラを学ぶ “利き酒利き手”体験」

5月3日（日）(3)＜参加無料＞ワークショップ：「日本酒のチカラを学ぶ “利き酒利き手”体験」

5月4日（月）「ENGAWA ASAKUSA プチ体験イベント」セレクトショップでの販売商品の試食やお試しを通常よりも拡充して提供。

5月5日（火）(2)ワークショップ：「世界にたったひとつのスタンプを作る シーリングスタンプ体験」13時〜18時（17時30分最終受付）※事前予約がおすすめ

5月6日（水）(5)＜参加無料＞「日本の茶文化を再発見する 抹茶試飲会」

※(1)と(2)のワークショップの参加希望者は、予約申込サイトより事前に予約可能。※各ワークショップは定員に達し次第、受付終了。

予約サイトhttps://frm.rsv-site.owl-solution.jp/ENGAWA-ASAKUSA