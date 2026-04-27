全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大泉学園のとんかつ店『とんかつ多酒多彩 地蔵』です。

愛と肉汁が溢れる肉厚ジューシーな逸品に心打たれる

ハレノヒを飾る華やかなとんかつも魅力的だけど、日常にささやかな特別感を添えるいつものとんかつもやっぱり愛おしい。そんな秀逸なとんかつを求めるならば、地元民が推す名店は外せません。

さて、訪れたのは大泉学園。大手チェーンで経験を詰んだ店主が18年前に始めたこちらは、開店後すぐに席が埋まる人気店である。

ここでオーダーすべきは、やはり「リブロースかつ御膳」だ。かつに擦りたての白胡麻と特製ソースを絡めて頬張れば、ジュワッと肉の旨み、甘みが溢れる。厚切りの豚肉にやや低温でじっくりと火を通した身は、驚くほど柔らかい。

リブ ロースかつ（180g）御膳2080円

『とんかつ多酒多彩 地蔵』リブロースかつ（180g）御膳 2080円 ご飯は粒のしっかりした山形県産はえぬき。野沢菜ご飯も選択可能

極め付けは特注のパン粉がザクッとした食感を生み出す衣。聞けば、とんかつに合わせ粗さ、糖度を指定するこだわりようだ。

メニューの考案時に大切にするのは、店主が理想とする味とボリューム。「自分が基準なんですよ」なんて、店主は笑うが、その味にほだされた常連客の数が、その姿勢を肯定する証左なのである。

『とんかつ多酒多彩 地蔵』店主 馬屋原誠さん

店主：馬屋原誠さん「素材にこだわったとんかつや牡蠣フライぜひ食べにきてください！」

『とんかつ多酒多彩 地蔵』

大泉学園『とんかつ多酒多彩 地蔵』

［店名］『とんかつ多酒多彩 地蔵』

［住所］東京都練馬区東大泉1-30-9

［電話］03-3923-7939

［営業時間］11時半〜21時半（LO、ランチは15時まで）

［休日］無休

［交通］西武池袋線大泉学園駅北口から徒歩2分

撮影／大西陽、取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、特大海老フライの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『とんかつ多酒多彩 地蔵』の「リブロースかつ御膳」がコレ！特注のパン粉によるザクッとした食感が特徴（6枚）