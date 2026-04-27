ライカカメラ社は4月27日（月）、高性能CMOSセンサーの専門メーカーであるGpixel社と、次世代イメージセンサーの開発に向けた戦略的パートナーシップを締結したと発表。今回の合意により、将来的に登場するライカ製品専用の特別仕様のイメージセンサーを共同開発するという。

ライカが求める描写力、ダイナミックレンジ、色再現性、低輝度性能において比類なきレベルに達するセンサーの実現を目指すとのこと。協業の範囲は多岐にわたり、センサーの共同開発だけでなく、検証、画像調整、量産準備といったプロセスにおいても緊密に連携していく。

ライカの社主であり監査役会会長のアンドレアス・カウフマン博士は、「Gpixel社との長期にわたる協業により、ウェッツラーとアントワープ、そして長春の工学技術の粋が集まった真のライカのイメージセンサーが実現することになり、心から喜ばしく思います」とコメントしている。

Gpixel社は、産業・科学・プロフェッショナル向けに高性能CMOSセンサーを提供するメーカー。同社のCEOである王欣洋氏は、「ライカとの協業は、私たちが持つイメージセンサー技術という強みと、絶大な評価を得ているイメージング技術を融合させる機会。非常に優れたイメージング性能を写真家に提供できるようになります」と語っている。