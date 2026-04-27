NiziU初となるベストアルバム『Portfolio』発売決定！ヒット曲や代表曲を中心に全20曲を収録

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NiziUの初となるベストアルバム『Portfolio』（読み：ポートフォリオ）が、7月1日にリリースされることが決定した。

■NiziUベストアルバム、超豪華な仕様となる各形態にも注目

2020年『Nizi Project』で社会現象を巻き起こし、コロナ禍でもその多幸感溢れるエネルギーと存在感で世の中に笑顔と幸せを届けてきたNiziU。『Portfolio』は、6年目を迎え今なお進化を続ける彼女たちが、これまで築いてきた自らの歩みを記した作品となる。

本作には、ヒット曲や代表曲を中心に、これまでの活動を彩ってきた作品を網羅した全20曲を収録。併せて最新ビジュアルも公開となり、洗練されたスタイリッシュな写真も目を引く。まさに、これまでの活動の集大成となるベストアルバムと言っても過言ではない。

また、ベストアルバムらしく、超豪華な仕様となる各形態にも注目。“ギフトボックス”をコンセプトにした完全生産限定盤には、これまでの活動を振り返るトークやアーティストとしての歩みを深く語るインタビューを収録したBlu-rayに加え、ネックストラップやミニCDキーホルダーなどの豪華グッズ、特別なフォトカードセットなどが付属され、ファン垂涎の内容に。

初回生産限定盤には、成長したNiziUのビジュアルを存分に楽しめるフォトブックレットに加え、デイリー衣装のトレーディングカードや証明写真風フォトカードもランダム封入。

NiziU OFFICIAL FANCLUB会員限定のWithU盤は、LPサイズジャケットに加え、ユニット曲を収録した2CDの構成。さらに、CDでしか聴けないメンバーによるボイスメッセージ「From NiziU」も独占収録。4月27日10時より予約もスタートしているので、ぜひチェックしよう。

6月6日・7日に京セラドーム大阪、6月13日・14日には東京ドームと、約3年半ぶりとなるドーム公演『NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”』も開催するNiziU。5周年イヤーを彩る彼女たちの活動から、引き続き目が離せない。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

ALBUM『Portfolio』

■関連リンク

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com/