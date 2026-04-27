「母の最期で生まれた後悔を、人生の教訓にしたい」母亡きあとの気持ちを前に向かせるために綴った作品【著者インタビュー】

「母の最期で生まれた後悔を、人生の教訓にしたい」母亡きあとの気持ちを前に向かせるために綴った作品【著者インタビュー】