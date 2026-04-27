櫻坂46、MUFGスタジアム（国立競技場）公演ダンスパフォーマンス公開！武元唯衣がコレオを担当

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櫻坂46が4月11日・12日に開催した『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』より、ダンスパフォーマンス映像が公開された。

■櫻坂46らしいダンスパフォーマンス

ダンスパフォーマンスのコレオグラフィーを手掛けたのは、14thシングル「The growing up train」の活動をもって卒業を発表している二期生・武元唯衣。左右に分かれて鏡写しのように見えるシンメトリーな振り付けや、椅子やドア、照明器具を用いた演出で、櫻坂46らしい魅力的なダンスパフォーマンスを存分に堪能できる映像に仕上がっている。

本ライブの終演後には、坂道グループとして“初”となる両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」を6月10日にリリースすることがサプライズで発表された。併せて、7月から全国6都市12公演を巡るアリーナツアーの開催、さらに11月には『6th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて実施することも明らかになった。

加えて、2023年より精力的に取り組んできた海外での活動が実を結び、坂道グループとして“初”となるアジアツアーを2027年に開催予定であることも発表され、会場は大きな歓声に包まれた。

MUFGスタジアム（国立競技場）での公演を成功させ、さらなるステージへと歩みを進める櫻坂46。確かな進化を続ける櫻坂46から、今後も目が離せない。

■リリース情報

2026.04.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「What’s “KAZOKU”?」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/

■【画像】櫻坂46アーティスト写真